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黨產會主委：3年內處理完不當黨產 下波救國團軍友社

台灣新聞組／台北1日電
不當黨產委員會主委林峯正，希望三年內就將所有不當黨產的案件結掉。（記者胡經周／攝影）
不當黨產委員會主委林峯正，希望三年內就將所有不當黨產的案件結掉。（記者胡經周／攝影）

行政院不當黨產處理委員會屆滿五周年，黨產會主委林峯正接受本報系聯合報專訪表示，他希望在第二個任期屆滿、也就是再三年的時間，能夠將所有不當黨產的案件結掉，也「消滅」黨產會。

他並預告，下個首要處分目標就是救國團，黨產會已認定救國團為國民黨附隨組織，今年下半年將針對救國團是否有不當黨產做出認定及處分。另外，軍友社的不動產與勞軍捐資料也被鎖定。

林峯正指出，救國團財產分成三大部分，第一是早期取得的活動中心，其次是各地團委會的補習班，以及晚近經營的運動中心，三者各有不同歷史，相關財務資料都已完成清查，今年下半年就會再度召開聽證會，揭露相關資料。

黨產會最近與中影簽署行政契約，是完成和解的第一個案例。林峯正表示，他願意和解，畢竟這對國家和社會是好的，一再互相攻擊，總會留下傷痕，但黨產會與國民黨展開三次秘密協商最後都破局，關鍵仍在國民黨不但要捐，還要指定捐給誰，要有主導權，當然沒辦法談下去，若不能和解，就只能司法解決，因為已經沒有太多時間可以等待，也不可能再等。

中影和解案後，受注目的就是中廣案和元利案。林峯正說，中廣董事長趙少康主張只有買中廣的廣播部分，沒有買中廣不動產等其他資產；要和解只是「一念之間」，雙方之前有談過，現在就看趙少康怎麼想，如果願意把不動產放棄給國家，「和解就OK」。

至於元利購買原國民黨革實院土地案，林峯正點名台北市長柯文哲：「為什麼把建照發了？」他說，現在建案已經在蓋了，但還是可以追，黨產會調查元利和國民黨當初的交易有價差，主張元利應將三分之一的土地還給國家，元利也想談，但步調非常緩慢。

黨產會走過五個年頭，林峯正表示，黨產會最後階段會將這些資料和史料整理提供社會參考，除要讓社會了解過去，也警惕未來不要再發生，大家對史料可有不同的解讀，前提是尊重史料，唯有在客觀史料基礎上，對話才有可能，進一步找到共識。

針對被追討「不當黨產」，國民黨批評黨產會先射箭再畫靶，目的就是清算國民黨，「藍色」就是被清算的顏色。被列為下個處分目標的救國團也不平。救國團主任葛永光說，救國團過去是在幫政府做事，現在已轉型以公益為主的社會型企業，沒有不當黨產，歷史日後會審判黨產會。軍友社秘書長蔡鴻圖則說，「我們本來就不是黨產。」

國民黨 趙少康 柯文哲

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