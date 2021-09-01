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內閣改組？ 陳明文：蔡蘇體制牢不可破

記者李承穎／台北1日電
行政院長蘇貞昌（左）「五倍券」政策招致遍地烽火，逼得蔡英文總統（右）出手。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌（左）「五倍券」政策招致遍地烽火，逼得蔡英文總統（右）出手。（本報資料照片）

內閣改組傳言不斷，民進黨「英系」掌門人、立委陳明文昨天指出，行政院長蘇貞昌會比陳水扁執政時期游錫堃擔任三年閣揆任期做得更久，蔡蘇體制「牢不可破」，外界不必見縫插針，挑撥離間。

他也揭秘，蔡英文總統因「振興五倍券」政策找英系成員到官邸，起初蔡總統還希望他們支持行政院「擴大900萬人免收1000元」版本，最後在英系強調民意下，蔡總統才態度改變，指示國發會主委龔明鑫「要跟蘇院長提一下」。

陳明文昨接受媒體人黃光芹專訪表示，陳水扁總統時代的五任行政院長中，游錫堃做三年任期最久，而蘇貞昌2019年上任至今已經兩年七個月，「蔡總統對蘇院長百分百授權」，包括人事、政策和資源分配等，「蔡蘇體制牢不可破，蘇貞昌一定做得比游錫堃任期還長」。

陳明文說，內閣改組不會是現在，傳言都是假的，「內閣什麼時候改組？要問蔡總統」；他的觀察是，蔡英文跟蘇貞昌的信任關係很高，「不用懷疑，也不用再有內閣改組謠言」。

至於行政院振興五倍券免收1000元政策轉彎，蔡總統找英系成員開會成關鍵。陳明文說，當時眼見行政院即將拍板九百萬人免收1000元政策，便聯合發聲明，雖然蘇貞昌沒有找他們，但總統當天中午就邀約他們下午3點到官邸見面。他說站在民意立場，「這樣一分為二不好」，總統聽到後也態度改變，立刻要龔明鑫跟蘇揆「提一下」。

主持人問及「這是否對蘇貞昌的不信任投票？」陳明文笑說「沒有啦」，政策還沒定案前都可以討論。

蔡英文 陳水扁 投票

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