內閣改組？ 陳明文：蔡蘇體制牢不可破

行政院長蘇貞昌（左）「五倍券」政策招致遍地烽火，逼得蔡英文總統（右）出手。（本報資料照片）

內閣改組傳言不斷，民進黨「英系」掌門人、立委陳明文昨天指出，行政院長蘇貞昌會比陳水扁 執政時期游錫堃擔任三年閣揆任期做得更久，蔡蘇體制「牢不可破」，外界不必見縫插針，挑撥離間。

他也揭秘，蔡英文 總統因「振興五倍券」政策找英系成員到官邸，起初蔡總統還希望他們支持行政院「擴大900萬人免收1000元」版本，最後在英系強調民意下，蔡總統才態度改變，指示國發會主委龔明鑫「要跟蘇院長提一下」。

陳明文昨接受媒體人黃光芹專訪表示，陳水扁總統時代的五任行政院長中，游錫堃做三年任期最久，而蘇貞昌2019年上任至今已經兩年七個月，「蔡總統對蘇院長百分百授權」，包括人事、政策和資源分配等，「蔡蘇體制牢不可破，蘇貞昌一定做得比游錫堃任期還長」。

陳明文說，內閣改組不會是現在，傳言都是假的，「內閣什麼時候改組？要問蔡總統」；他的觀察是，蔡英文跟蘇貞昌的信任關係很高，「不用懷疑，也不用再有內閣改組謠言」。

至於行政院振興五倍券免收1000元政策轉彎，蔡總統找英系成員開會成關鍵。陳明文說，當時眼見行政院即將拍板九百萬人免收1000元政策，便聯合發聲明，雖然蘇貞昌沒有找他們，但總統當天中午就邀約他們下午3點到官邸見面。他說站在民意立場，「這樣一分為二不好」，總統聽到後也態度改變，立刻要龔明鑫跟蘇揆「提一下」。

主持人問及「這是否對蘇貞昌的不信任投票 ？」陳明文笑說「沒有啦」，政策還沒定案前都可以討論。