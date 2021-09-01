黑白集／審新安舊…NCC與派系接班大業

NCC國家通訊委員會上月底原要對鏡電視與台數科新聞台申請案續行初審，卻傳出外部評委意見與資料遭外洩，連帶使兩案都未完成審查。（本報資料照片）

國家通訊委員會（NCC）又捲入新聞台生死門。申設已久的台數科、鏡電視重啟審查，傳出委員不滿資料外洩，拒作投票 工具人，要求主委陳耀祥查明再議。兩家業者政商實力雄厚，陳耀祥否認下指導棋，聲稱「外洩」純屬誤會。

陳耀祥關中天功在黨國，但新聞台世紀戰火未歇。瘋搶中天頻道者眾，卻被華視攔胡；除兩家業者匍匐前進，寰宇則先移頻85頻道埋鍋造飯。

NCC堅持有線新聞台必須新設，卻恩准擴大區塊，獨厚三立財經台達陣。蛋黃區增為11台，三分之二綠光閃閃，陳耀祥如何審新安舊，未必能壓得住陣腳。

新聞台硝煙瀰漫，民進黨 內也戰鼓聲催。派系聯手倒蘇，接班戰場兵馬四起，獨派金孫、新系大阿哥、正國會少主等陣營動作頻仍。巧的是，各方勢力多與新聞台老闆相親相愛，皆忙著「爭地盤」。

綠營派系和綠媒老闆魚水相幫，已見稱霸。君不見，高雄政壇花媽終有離別時，海董江山代相傳。由三立與海派的上位捷徑可知，兩家申設業者不折不撓其來有自。

海董微恙，蔡總統專機探問；她防跛有賴媒體大亨相挺，為逐鹿接班者及綠友友作好示範。NCC奉命關中天，聲稱董事會干預新聞自律，實為旺董選錯邊；接班候選人上行下效，業者紛紛「為黨自律」，輪到陳耀祥煩惱選邊了。