黑白集／審新安舊…NCC與派系接班大業
國家通訊委員會（NCC）又捲入新聞台生死門。申設已久的台數科、鏡電視重啟審查，傳出委員不滿資料外洩，拒作投票工具人，要求主委陳耀祥查明再議。兩家業者政商實力雄厚，陳耀祥否認下指導棋，聲稱「外洩」純屬誤會。
陳耀祥關中天功在黨國，但新聞台世紀戰火未歇。瘋搶中天頻道者眾，卻被華視攔胡；除兩家業者匍匐前進，寰宇則先移頻85頻道埋鍋造飯。
NCC堅持有線新聞台必須新設，卻恩准擴大區塊，獨厚三立財經台達陣。蛋黃區增為11台，三分之二綠光閃閃，陳耀祥如何審新安舊，未必能壓得住陣腳。
新聞台硝煙瀰漫，民進黨內也戰鼓聲催。派系聯手倒蘇，接班戰場兵馬四起，獨派金孫、新系大阿哥、正國會少主等陣營動作頻仍。巧的是，各方勢力多與新聞台老闆相親相愛，皆忙著「爭地盤」。
綠營派系和綠媒老闆魚水相幫，已見稱霸。君不見，高雄政壇花媽終有離別時，海董江山代相傳。由三立與海派的上位捷徑可知，兩家申設業者不折不撓其來有自。
海董微恙，蔡總統專機探問；她防跛有賴媒體大亨相挺，為逐鹿接班者及綠友友作好示範。NCC奉命關中天，聲稱董事會干預新聞自律，實為旺董選錯邊；接班候選人上行下效，業者紛紛「為黨自律」，輪到陳耀祥煩惱選邊了。
上一則
國民黨主席戰 江啟臣唱「扛得住」 朱立倫訪台東固樁
下一則
FB留言