新聞評論／除了搶功 蔡政府該對BNT做點正事

鴻海創辦人日前郭台銘（左）親自跑到歐洲「催貨」，圖為郭與夫人曾馨瑩（右）及家人返抵台灣，帶回首批疫苗將提前抵台的好消息。（本報資料照片）

永齡、台積電與慈濟捐贈的BNT 疫苗，經郭台銘積極奔走搶貨，首批200萬劑將提前抵台，20多小時內即有300萬人爭先登記。郭台銘說，他已請BNT明年為台灣 保留3000萬劑額度，希望政府能「有備無患」。對其好意，行政院長蘇貞昌冷回「謝謝提醒」，對台灣疫苗部署落後之嚴重似無反省。

這200萬劑BNT提前來台，對於填補目前台灣疫苗的青黃不接，如同大旱雲霓。蔡政府立即透過大內宣，展開一波搶功、卸責攻勢。黨政高層先透過綠媒釋出政府早就掌握有這批疫苗，衛福部長陳時中隨後登場，標榜政府「三個小時就決定放行」。至於疫苗標籤將出現復必泰及復星等字樣的大轉彎，則營造蔡總統「高明政治手腕」的風向，厚顏邀功。陳時中更對去年拒絕東洋及採購BNT疫苗破局，導致800人染疫死亡，堅稱「我不後悔」。這齣戲演到這裡，嘴巴和身段已經完全無法對應。

郭台銘5月初即釋放要購捐疫苗訊息，卻一路遭遇各種政治操作和行政刁難，酸言酸語、拖延進度，及至交易完成，已過了二個月。及至BNT藥廠要開始為台灣生產疫苗，衛福部的緊急授權還未下來，並在檢驗程序上設定嚴苛條件。這些操作，每一步都在牽制BNT抵台期程，以便高端疫苗 可以趁此空檔上市施打。

蔡政府如今極力否認曾「卡疫苗」，但當初蔡政府極力宣傳的重點，就是爭取「原廠標籤」。事實是，綠營名嘴和政治人物及網路側翼都在宣傳「復必泰非原廠疫苗」、「BNT現貨即將過期」的謠言，連陳時中、李秉穎等指揮中心核心人物也帶頭造謠。如今來台的BNT疫苗既是現貨，又印有復必泰、復星字樣，綠營卻能大轉彎邀功，豈非人格分裂？

蔡政府外購的疫苗，不是碰壁就是遲交；至於國產疫苗，則是爭議頻傳。反觀唯一由民間負責的「專案」，卻在排除政府障礙後就一路暢通，甚至提早交貨；陳時中也承認，每個月皆會有穩定數量的BNT運抵台灣。兩相對照，政府的行政效率和可信度遠不如民間團體，已一目了然。蔡政府除了繼續編造話術，在疫苗部署上，能不能做點福國利民的正事呢？

在搶勾選BNT的人潮中，有不少人已打過第一劑疫苗或曾勾選其他疫苗，都被預約平台拒絕。而相對於18歲以下的學生已被列為BNT優先施打對象，許多18歲以上的青年卻仍然是疫苗孤兒，指揮中心跳躍式的指定施打對象，思慮並不周延。南韓最近出現數例青年施打BNT後猝死事件，美國的研究則發現，十幾歲的青少年接種輝瑞／BNT後，出現心肌炎的比率較成年人高出14倍。現在，指揮中心一心想要擴大疫苗覆蓋率，卻不顧接種對象的年齡及身心差異，未免太過輕率。為何不讓身心更成熟的年輕人先接種BNT，試打一段時間，再擴及國高中學生？

再者，美國聯邦食品藥物管理局（FDA）已批准輝瑞／BNT疫苗的藥證，台灣順勢跟進，應是合理做法。但蔡政府對於是否開放藥證申請，乃至是否核准，是否比照美國開放民間採購、施打，態度顯得諱莫如深，增加了諸多不確定性。政府的權力太大，卻常常徇私行險，行事又缺乏透明，今天台灣的疫苗荒正是因此造成的。如果心態不改，面對下半場，同樣的問題必然重演。

BNT疫苗從去年政府的棄買、破局，到今年民間團體購捐過程的受阻、延宕，到今天疫苗終於可望登台，證明民間效能遠高於政府。其秘訣，就在真誠、無私與大愛。面對輝瑞，政府也該如此。