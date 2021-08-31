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國民黨主席選舉 侯友宜避談挺誰

記者劉宛琳、林巧璉、張睿廷／連線報導

國民黨主席選舉9月25日投票，目前已規畫四400餘個投開票所，預計每投開票所每小時皆可保持於50人以內，以符合防疫規定。國民黨昨天也張貼第21屆第一次全國代表大會公告，訂於10月30日召開全代會；考量疫情，將採實體併同視訊會議召開。

四位黨主席候選人昨各有行程。江啟臣到新北市議會拜會國民黨團指出，一年多來跟新北市長侯友宜通過多次電話，也見過面，兩人常針對不同事情交換意見。對於朱立倫是侯的前長官，江啟臣表示，黨內的民主選舉不是要誰挺誰，是要爭取黨員支持、認同，侯一向會給他加油打氣。

侯友宜表示，江啟臣來拜訪、聊天是人之常情，大家只要有共同的信念為國家與人民做事，台灣就會變得更好。對於自己到底支持誰，沒有正面回應。

朱立倫在台北舉辦黨員座談，台北市前市長郝龍斌現身支持。郝表示，朱立倫說「改變才有希望」，跟他想的一樣；他也相信，2022和2024朱會用公平機制提出能贏選戰的候選人。

卓伯源透過臉書感嘆，胞弟卓伯仲所涉及彰化縣環保袋採購案，在纏訟近七年後，已在8月5日宣判無罪確定，「司法最後雖然讓正義來到，但名聲已毀」。

張亞中則指出，要讓國民黨再次光榮，黨主席須有前瞻遠見、改革勇氣和無私作為，而他都具備。對於被質疑「紅統」，他強調兩岸和平不是統一、不是投降，他會捍衛中華民國的利益，「國民黨可以承諾兩岸和平，但民進黨沒辦法」。

國民黨 江啟臣 開票

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