蔡私人行程搭專機 赴高雄探綠湧言會領袖

67歲的林崑海被認為是政商媒三棲的南霸天人物。（本報資料照片）

蔡英文 總統昨天上午搭專機到高雄探視三立電視台董事長林崑海，高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人作陪。對此行程，總統府、高雄市政府、民進黨 高雄市黨部相當低調，強調是私人不公開行程，不便談會面細節。

蔡總統停留約50分鐘。與會人士觀察，近年傳出健康問題的林崑海，氣色與精神不錯。陳其邁表示，純粹話家常，氣氛輕鬆溫馨，幾乎沒觸及政治話題。

67歲的林崑海在地產、媒體、政界人脈布局深厚，被認為是政商媒三棲的南霸天人物，目前是民進黨內「湧言會」（原「海派」）精神領袖。去年底行政院長蘇貞昌因公務行程到高雄也曾探視，足見林在黨內舉足輕重影響力。

據指出，林崑海近年身體變差，三立高層若有要事，都會南下找林崑海商談；而林健康出問題後，妻子與胞弟都想脫離政治，三立高層對獨鍾「湧言會」成員上節目也有意見，「後海董時代」恐將影響「政媒合一」走向。

高雄綠營要角說，高雄是「湧言會」大本營，民進黨在高雄市議會有25席議員，湧言會占逾十席，黨團總召鄭光峰、幹事長黃文益等幹部都屬湧言會；明年議員選舉，湧言會將推多名新人參選，展現擴大政壇版圖的企圖心，攻下議長也是重要目標。派系人士分析，蔡總統除了探視林崑海健康，也可能涉及明年地方選舉布局。

陳其邁說，兩天前接到總統府通知，總統想探視林崑海，希望他作陪；他和林崑海上次見面是今年5月初疫情 爆發前，昨天碰面感覺「海董」狀態更好，幾乎沒病容，依舊健談。