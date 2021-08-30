國民黨黨魁選舉必爭 黃復興不再是鐵板一塊

圖為今年3月28日，力拚連任的國民黨主席江啟臣（左四）到高雄前鎮正勤社區出席黃復興黨部春節聯誼活動。（本報資料照片）

國民黨 主席選舉，最大票倉「黃復興黨部」仍是兵家必爭，支持意向也備受矚目。不過，黨內分析，在前主席吳敦義 入主後，黃復興已產生變化，現任黨主席江啟臣 當選後更晉用「少將主委」，也突破過去「上將派當家」框架，經過一連串分裂、改革，黃復興早就不是鐵板一塊，自主性也隨之提高。

吳敦義參選黨主席時，挺吳的「奇策盟」就開始經營黃復興票倉，私下號召青壯派退將形成新的組織，其中就包括少將于北辰（前黃國園黨部主委）、前南測中心指揮官張俊達等人，並深入後備司令部系統、青溪系統，最後吳得票超過五成。

資深中常委表示，本土派的吳敦義入主黨中央之後，引發黃復興「將軍派」的反彈，「士官派」逐漸崛起，慢慢改變黃復興黨部結構；隨後，江啟臣任用退役少將臧幼俠出任黃復興黨部主委，退役士官掌支黨部、副主委，形成「上將派反臧（等同反江）、士官派挺江」的氛圍。

前主席朱立倫日前登記參選時，找來退休上將陳鎮湘陪同，一度引發前主席洪秀柱是否挺朱的聯想；有中常委指出，陳鎮湘幫朱站台，顯示「上將派反臧幼俠」，而這也是黃復興派系鬥爭的結果。

黨務人士分析，臧幼俠雖有其爭議，但也替江啟臣固守黃復興士官派票源；至於上將派部分，另位主席候選人張亞中可能更占優勢。

黨內指出，黃復興的結構被破壞後，黨員自主性也提升，對國民黨未來也各有盤算和看法，從去年主席補選就能看出來。

國民黨前天在台北舉辦公投宣傳活動，四位黨主席候選人中，獨缺朱立倫。朱昨受訪表示，「前兩天有收到通知」，但因為已經和立法院前院長王金平約好，沒辦法變更行程，「我當選主席之後，會全力來推動」。不過，國民黨文傳會表示，30日下午即通知，非朱稱的「前兩天」。