藍重啟反萊豬公投宣傳：對綠投不信任票

國民黨28日舉行公投記者會，三位黨主席候選人江啟臣（右二）、卓伯源（右一）、張亞中（左一）同台造勢，牽動黨魁競合。（記者曾吉松／攝影）

昨天是蔡英文總統宣布開放萊豬一周年，原訂昨天投票的八二八公投 ，因疫情延至12月18日投票。國民黨 昨天仍至民進黨 中央前廣場舉辦記者會，重啟反萊豬兩公投宣傳，三位黨主席候選人江啟臣、卓伯源、張亞中同台共推公投；不過，另一位黨主席候選人朱立倫卻與中央委員連勝文、高雄市前副市長李四川南下高雄拜會立法院前院長王金平，牽動黨魁競合。

民進黨發言人簡舒培說，開放萊豬一周年以來，政府不僅有為食安把關，也確保台灣農業生計不受影響，並促進台美互動；反觀國民黨，江啟臣利用黨主席選舉，用黨資源辦公投活動，顯然司馬昭之心路人皆知，只是將公投作為選舉造勢工具。

對於綠營質疑，江啟臣說，公投重要性遠高於主席選舉，多數黨主席候選人都出席昨天記者會，不會有選務不中立的問題，過不過公投才是大家努力的共同目標；呼籲全民將這場公投當成對民進黨政府選票革命，對民進黨政府投下不信任票。

卓伯源表示，國民黨要團結發揮制衡力量，讓公投過關，為台灣找回公道。張亞中說，若他當選黨主席，黨中央不敢表態的核四商轉公投，他也會支持。

另一方面，朱立倫昨南下拜會，王金平與高市副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊等人陪同。王金平指出，四位黨主席候選人都非常優秀、各有所長。朱立倫說，南下行程早就約好，所以無法參加昨天記者會，將來若還有宣傳反萊豬公投機會，他一定會參與，因為這是國民黨共同政策。

至於外界關心高雄市前市長韓國瑜動態，李四川說，這陣子韓沒刻意與朱、江碰面，僅透過電話保持聯繫。