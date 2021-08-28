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蔡政府再添政務官夫妻檔 藍批用人唯親家天下

台灣新聞組／台北28日電
行政院27日宣布，央行業務局長蕭翠玲（右）將接任金管會政務副主委，由於蕭翠玲先生是國安局長陳明通（左），成為蔡政府第二對「政務官夫妻檔」，藍營質疑蔡政府「用人唯親」。（圖／翻攝自四年級部落格1979台大政治系）
行政院27日宣布，央行業務局長蕭翠玲（右）將接任金管會政務副主委，由於蕭翠玲先生是國安局長陳明通（左），成為蔡政府第二對「政務官夫妻檔」，藍營質疑蔡政府「用人唯親」。（圖／翻攝自四年級部落格1979台大政治系）

金管會前政務副主委許永欽因生涯規畫請辭，行政院昨天宣布，懸缺由現任央行業務局長蕭翠玲接任；蕭翠玲丈夫為現任國安局長陳明通，成為繼國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花後，蔡政府的第二對「政務官夫妻檔」。藍營對此質疑，蔡政府「用人唯親」，就是要找自己人，有綠委則護航：表現可以被檢驗就沒問題，跟丈夫是誰沒有關係。

政壇戲稱，顧立雄與王美花是當今政壇最具權力的「官夫妻」，如今陳明通和蕭翠玲同樣引發側目。去年底，蔡總統表姐林美珠丈夫吳明鴻接掌最高行政法院院長，藍營批評蔡政府「家天下」，這次蕭被任命為金管會副主委，外界質疑「用人唯親」。蕭翠玲原定明年屆齡退休，接任金管會政務副主委後，將無退職年齡或服務年資的限制。

據指出，央行官員轉任金管會十分罕見，蕭翠玲轉任金管會政務副主委，應可在金融檢查、金融監督及管理上發揮，銜接央行不動產選擇性信用管制的工作，執行健全房市任務、穩定金融秩序。陳明通過去不論在學界或擔任政務官期間雖鮮少提及蕭翠玲，但隨著夫妻都出任政務官，外界勢必會用放大鏡檢視。

一位藍營立委質疑，政務官僧多粥少，金管會內或金融業不乏金融管理人才，金管會副主委一職內升或外找，都能產生相當化學效應，民進黨政府卻一再「用人唯親」，證明蔡政府用人看顏色，更勝於專業能力。民眾黨立委張其祿說，夫妻都是政務高官，難免引發議論，雖然行政院要升誰當政務副主委，外界也沒辦法，但政院應設法說服社會各界，不然恐有觀感問題。

民進黨立委鍾佳濱說，蕭翠玲原是常任文官，不受政黨輪替影響，既然她選擇轉任政務官，就要面對國會監督，表現可以被檢驗，就沒有太多問題，跟丈夫是誰沒有關係。民進黨立委郭國文說，蕭翠玲適才適所，不該用背景來衡量一個人的能力。

蕭翠玲擔任央行業務局長剛滿一年，主管金融調節、金融機構流動性的查核，金融機構牌告利率通報、銀行對證券金融公司及證券商資金融通管理、金融支付系統的管理及跨行支付清算業務的辦理，還有最近外界最關注的選擇性信用管制辦理。

外號「阿通師」的陳明通是台大國發所教授，也是許多綠營人士的指導教授；2000年時蔡總統擔任陸委會主委時，陳明通是副主委，並曾在2007年、2016年兩度擔任陸委會主委，被綠營認為能精準判讀兩岸情勢，深受蔡英文信任。

央行昨天也發布，蕭翠玲9月1日自願退休，業務局長職務將商調台銀副總經理潘榮耀接任。

央行 民進黨 退休

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