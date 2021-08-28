台電停電又跳機 董總記過無人下台

經濟部27日公布停電懲處結果，經濟部長王美花表示，「政府不能怪東怪西」，並對自己去留不放在心上。（記者曾吉松／攝影）

五一三及五一七兩次大停電已滿三個月，昨天調查報告終出爐，內容包括五月兩次停電與七二七核二廠跳機，共三次事故檢討。經濟部長王美花昨表示，台電董事長楊偉甫及台電總經理鍾炳利各記大過一次，另有25位台電員工分別記申誡二次至大過一次不等，同時向承攬商追償約2.35億元台幣（約840萬美元）事故損失。

來源：聯合新聞網

台電接連事故，經濟部長王美花對台電「輕輕放下」，僅記過、無人下台，經濟部也沒人被檢討。王美花說，對於自己的去留，應由上司決定，也等於對自己「輕輕放下」。

王美花說，五一三是電廠操作、五一七是供電問題、七二七也是核二廠操作，都屬於台電執行問題，並非政策問題。

至於台電員工今年是否可續領4.4個月年終？王美花說，事故要懲處，但台電平時也有負擔穩定供電努力，相信國營會將會綜合評估。

王美花說，台電在短時間內連續發生重大事故，五一三與七二七為人因，五一三與五一七影響範圍遍及全台，台電董總要負督導不周責任，各記大過一次。此外，五一三、五一七及七二七核二廠停機事故均有人員疏失，總計25位副總經理、處長到廠長等高階主管遭記申誡二次至大過一次不等。經濟部已經成立電力系統改善小組，將提出完整電力系統改善報告。

經濟部次長曾文生說，電力系統改善小組由經濟部召集，自五月召開，每月大概開兩次線上會議。

行政院發言人羅秉成指出，行政院長蘇貞昌要求除了懲處相關人員，更重要的是供電安全要穩定確保。

專家指出，正確的政策、制度是風險管控的紅線，可以降低第一線出現問題時的風險，但當政策和制度都失靈時，任何一個小閃失都可能爆發大問題。台電接二連三出包，全民都要承擔苦果，絕對不是幾根螺絲釘鬆掉的問題而已。