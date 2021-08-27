挖角韓國瑜心腹 柯文哲否認拐韓粉票：我要拐全台灣票
高雄市前市長韓國瑜的好友兼心腹黃文財八月初被挖角擔任民眾黨媒體總監，被視為助攻台北市長柯文哲二○二四總統大選，衍生「柯韓配」的想像。黃文財昨表示「想太多」，到民眾黨上班與韓沒有特別關係。本報系聯合報報導，對於藍營酸「柯在拐韓粉的票」，柯文哲昨一度拍桌反嗆，「我要拐全台灣的票」。
繼民眾黨秘書長謝立功、顧問胡文琦後，又有藍營人士加入民眾黨，民眾黨是否「愈來愈藍」？民眾黨立委蔡壁如打趣反問，「是不是應該幫藍的洗白一點？」
國民黨台北市議員游淑慧說，黃文財只是單純去工作，不能代表韓國瑜，外界不要有太高的政治聯結，這只是滿足柯文哲個人的小心機，為了拐韓粉的票。
柯文哲昨受訪表示，他最討厭人家問，「怎麼柯文哲沒有中心思想」，他的中心思想就是讓台灣人民可以過更好生活，有人要來支持他，他當然說好，故事就這麼簡單，搞一堆什麼藍白合、柯韓配，「奇怪，是沒有其他事情要做嗎？」
黃文財和謝立功昨也舉行記者會回應外界疑問，外界聚焦柯、韓關係，黃文財表示，「他們有直通管道，不需要通過我，我只是個人身分任職」；媒體詢問如何比較柯、韓？黃笑說，「不方便評論」。
黃文財說，當初是經由朋友介紹，先與柯見面，再經由謝立功面試，希望可發揮新聞界經驗，協助民眾黨；二○一七年因韓國瑜參與國民黨主席補選，他才加入國民黨，但皆未擔任黨職，如今應該會加入民眾黨。黃文財也說，加入民眾黨團隊前有跟韓國瑜說明，韓也表達祝福。至於韓國瑜下一步，黃文財說，韓目前住雲林，持續沉潛，何時復出還沒定數。謝立功說，民眾黨超越藍綠，不會在意過去屬性與顏色，只要是優秀人才，都是可以合作的對象。
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