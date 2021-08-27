挖角韓國瑜心腹 柯文哲否認拐韓粉票：我要拐全台灣票

前高雄市長韓國瑜的好友兼親信黃文財，日前加入台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨。 (本報資料照片)

高雄市前市長韓國瑜 的好友兼心腹黃文財八月初被挖角擔任民眾黨媒體總監，被視為助攻台北市長柯文哲 二○二四總統大選，衍生「柯韓配」的想像。黃文財昨表示「想太多」，到民眾黨上班與韓沒有特別關係。本報系聯合報報導，對於藍營酸「柯在拐韓粉的票」，柯文哲昨一度拍桌反嗆，「我要拐全台灣的票」。

繼民眾黨秘書長謝立功、顧問胡文琦後，又有藍營人士加入民眾黨，民眾黨是否「愈來愈藍」？民眾黨立委蔡壁如打趣反問，「是不是應該幫藍的洗白一點？」

國民黨 台北市議員游淑慧說，黃文財只是單純去工作，不能代表韓國瑜，外界不要有太高的政治聯結，這只是滿足柯文哲個人的小心機，為了拐韓粉的票。

柯文哲昨受訪表示，他最討厭人家問，「怎麼柯文哲沒有中心思想」，他的中心思想就是讓台灣人民可以過更好生活，有人要來支持他，他當然說好，故事就這麼簡單，搞一堆什麼藍白合、柯韓配，「奇怪，是沒有其他事情要做嗎？」

黃文財和謝立功昨也舉行記者會回應外界疑問，外界聚焦柯、韓關係，黃文財表示，「他們有直通管道，不需要通過我，我只是個人身分任職」；媒體詢問如何比較柯、韓？黃笑說，「不方便評論」。

黃文財說，當初是經由朋友介紹，先與柯見面，再經由謝立功面試，希望可發揮新聞界經驗，協助民眾黨；二○一七年因韓國瑜參與國民黨主席補選，他才加入國民黨，但皆未擔任黨職，如今應該會加入民眾黨。黃文財也說，加入民眾黨團隊前有跟韓國瑜說明，韓也表達祝福。至於韓國瑜下一步，黃文財說，韓目前住雲林，持續沉潛，何時復出還沒定數。謝立功說，民眾黨超越藍綠，不會在意過去屬性與顏色，只要是優秀人才，都是可以合作的對象。