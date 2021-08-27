當年換柱 洪秀柱：朱立倫後面有一群人 馬英九也有份

國民黨前主席洪秀柱表示，換柱不是朱立倫一個人的事，而是一卡車、一群人造成，其中包含前總統馬英九與很多立委。(本報資料照片)

國民黨 主席選舉白熱化，占全體黨員近四分之一的黃復興黨部成為兵家必爭之地。國民黨前立委林郁方說，現任主席江啟臣 有一定主場優勢，現任黃復興主委臧幼俠及各地支黨部主委都由江任命；但前主席朱立倫登記參選時，前立委陳鎮湘、中央軍校校友會理事長季麟連及多個退伍軍人團體會長皆出面陪同。

黨魁大戰，當年「換柱」風波再度浮上檯面。前主席洪秀柱表示，換柱不是朱立倫一個人的事，而是一卡車、一群人造成，其中包含前總統馬英九 與很多立委，「不要拿換柱攻擊張三李四，因為你們統統都有份」；她從未怪過朱立倫，雖有遺憾但沒有怨恨，朱去看她無數次並表示歉意，她就跟朱講，「就憑你一個人也沒有那個膽子把我換掉」。

洪也說，朱、江各有優缺點，兩人都找她很多次，但每個人都要見面很為難，不如都不要見，只希望來場君子之爭，不要最後變成「馬王之爭」，選後大家還能是朋友。

林郁方指出，並非退將都喜歡朱立倫，而是軍系選民相對「從道不從君」，最大目標是找到有機會率領國民黨重返執政的領導人，而非一定要支持背景相近的人，這是過去吳敦義、江啟臣贏得主席選舉的主因，目前看來朱立倫實力最強。

國民黨不分區立委吳斯懷說，老將不見得都滿意過去朱立倫的表現，如今支持朱，當然是因為朱看起來最可能領導黨贏回執政，此時表態挺朱，未來也可要求朱在各項重大政策表態。

多數黨內政治人物都認為，如今黃復興的組織動員力量恐怕比以前還倒退，反而是同時舉行的黨代表選舉，每位候選人手中都有百十個口袋支持者，若與黨主席候選人結合，才是這次最具影響力的組織票因素。

國民黨黃國園黨部前主委于北辰指出，江啟臣有心改造黃復興，但所託非人，這次黨主席改選，黃復興黨員比例最高的新北與桃園，江啟臣的得票恐怕不易討好。