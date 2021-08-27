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黑白集／「入罪」馬英九 轉型正義重演荒謬劇

黑白集
台北地院審理「三中案」，前總統馬英九出庭。（記者王聖藜／攝影）
台北地院審理「三中案」，前總統馬英九出庭。（記者王聖藜／攝影）

早年黨外人士諷刺情治機關不學無術卻任意栽贓，常舉馬克斯韋伯和左拉為例，說官員看到前者，以為是提出共產主義的馬克斯；看到後者名字有「左」，八成是鼓吹邪說。

國民黨出售三中案，檢察官要求判前總統馬英九重刑；理由是，他在審判前多次找律師演練避罪串證。但花錢請律師本來就是要證明自己無罪，當然須充分討論案情。難道一味附和檢方想法，搶著認罪，才不算串證？

另有週刊報導退伍軍官涉入「史上最大共諜案」，近日指控對象再加上前空軍司令沈國禎，說他五年前赴對岸打高爾夫，除在孫中山紀念大會聽習近平訓話，還與對岸國安官員見面。報導中引台灣「國安人士」說法，稱4月台方發現共機刻意貼海飛行躲避台方雷達偵測，可能偵搜水下潛艦，「是誰提供對岸這些情資，值得細究。」

事實上，低空是地面雷達不易偵獲的死角，反潛機想偵測潛艦必須貼海飛行，只是基本軍事常識，放話者卻宛如發現新大陸。而沈國禎前往大陸，到所謂共機貼海飛近台灣，時間相隔長達五年。中南海若真如此魯鈍，美國何須為「中國威脅論」緊張？

馬克斯和左拉可以當罪證，多年後只剩下脫線鬧劇效果。把轉型正義掛在嘴上的政府，卻仿效當年的入人於罪，手段同樣拙劣，把荒謬劇演到最高點。

台灣 馬英九 美國

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