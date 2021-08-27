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傳NCC主委親下指導棋引反彈 鏡電視初審卡關

記者何醒邦／台北27日電
「鏡電視」申設案卡關已久，NCC外審委員會26日原訂舉行初審評分，由於傳出NCC主委陳耀祥親下指導棋，加上資料外洩，導致初審破局。（記者蘇健忠／攝影）
「鏡電視」申設案卡關已久，NCC外審委員會26日原訂舉行初審評分，由於傳出NCC主委陳耀祥親下指導棋，加上資料外洩，導致初審破局。（記者蘇健忠／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）的外部審查委員會，昨天原要對已申設已久的鏡電視與台數科新聞台繼續初審，卻傳出NCC主委陳耀祥親下指導棋，還想強渡關山，有意放行，結果適得其反，不僅惹得評審委員們不悅，並抗議許多意見與資料竟都被外洩，要求政風先調查清楚再說，連帶使兩個初審案也先暫停。

這是國家通訊傳播委員會第一次發生外審委員罷審，主委陳耀祥在台數科、中天新聞換照案都捲入關說風暴，這次又被傳出要保鏡電視過關，還傳出台數科外審委員的審查名單與意見「全都露」，雙管齊下，重傷NCC「主管機關」超然地位。

鏡電視新聞台的組成聲勢頗強，據悉不僅與黨政高層關係良好，又獲得許多大企業金主的投資，更有備受肯定、堪稱「民間版公視」的經典營運企畫書，據了解，在各方勢力協助下，陳耀祥也做了順水人情。

消息人士說，原本陳耀祥對鏡電視能否取得執照，並無特別意見，順其自然就好，讓NCC內部原以為8月的初審會議還需繼續討論與補件，不料，本周陳耀祥卻特別交代主責單位內容處，由於鏡在7月的會議已面談過，所以本周就要評分，且態度很明顯，就是要讓鏡初審過關，若再通過NCC大委員會複審，鏡電視有望在10月拚開台。但此消息遭鏡電視否認。

知情人士補充，在此氛圍下，陳耀祥還細心計算外部審查委員會的意向，除了掌握NCC自身的票數，也打探外審會裡頭的專家學者票數，要確定在表決時可以過半、闖關通過；還有些外審委員，在進行審查之前，也接到許多「關切」電話。

但昨天下午審議會議開始，評審們先向NCC抗議，為何會接到關切電話？以及事先提供給NCC的書面意見資料，竟也會被業者預先知道？評審們覺得「毛骨悚然」，要求暫停審議。不過NCC態度強硬，還欲強渡關山，要求評審一定得投票評分，雙方僵持多時，評審堅不就範，NCC官員才作罷。而為了避免被當成「投票工具人」，評審還要求NCC先解決洩題風波，政風得調查清楚，才會繼續審案子。對此，NCC則表示，有關主委介入新聞台申設一事絕非事實，一切依法辦理。NCC發言人手機未接，也未能獲得最新回應。

NCC主委陳耀祥。（記者曾原信／攝影）
NCC主委陳耀祥。（記者曾原信／攝影）

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