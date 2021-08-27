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觀察站／新聞台申請執照 看背後政治關係

記者何醒邦

國家通訊傳播委員會（NCC）已近十年沒有准設新聞台，目前主要有鏡電視與台數科兩大新申請案，誰先拿到執照，別具指標意義。申設逾一年的鏡新聞台在5月撤舊案、改送新案後，NCC6月就啟動初審程序，比元月才申設的台數科還要快，可說是「後來居上」，但鏡電視26日初審卻卡關，爭取執照的路上恐添變數。

業界觀察，鏡電視與台數科誰先拿到執照，別具指標意義；若申請到執照，可上到有黃金區段的周邊就算不錯，例如47台前後（目前大多為購物台），否則就從100台開始慢慢往前，80幾台也是不錯選擇。至於原本欲上架52台卻未果的寰宇，則準備在85台一帶大舉擴張。

觀察兩大新設新聞台的政治光譜，鏡電視不僅黨政關係良好，也被視為走英系高層路線，甚至獲得跨派系支持，還有來自高雄政治世家的新任董事長陳建平。台數科則是第四大有線電視集團，台數科董事長廖紫岑的父親廖泉裕曾任雲林縣長，在中部堪稱藍綠通吃，也與台中市前市長林佳龍的正國會系統互動良好，但因林已卸任官職，台數科突然失政治靠山。

在商業背景上，鏡電視已曝光的八位股東均大有來頭，包括電子業龍頭、航海王、大建商全在列，實力雄厚；台數科則與中部大建商及傳產業關係密切。

不過，兩大案的申請路上都有點坎坷。鏡電視的流程已走了500多天，台數科則從四年前就欲併購東森電視未果，到去年3月旗下「中台灣生活網頻道」成功變更為新聞台，卻僅持有七天，就在行政院長蘇貞昌的震怒下又飛了，竟也打死不退持續變更；直到元月才以「新設」名義申請新聞台，至少四度闖關。

這場龜兔賽跑，最後誰能勝出，拿下暌違已久的新聞台執照，各界矚目。

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