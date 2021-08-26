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心腹任民眾黨媒體總監 韓國瑜給祝福

記者吳亮賢／台北26日電
民眾黨秘書長謝立功(左)、媒體總監黃文財(右)。(記者吳亮賢／攝影)
民眾黨秘書長謝立功(左)、媒體總監黃文財(右)。(記者吳亮賢／攝影)

高雄市前市長韓國瑜的好友兼心腹黃文財8月初悄悄至民眾黨任職，擔任媒體總監，黃文財今受訪時透露，要到民眾黨上班前有跟韓國瑜報告，韓國瑜也給予祝福。

對於至民眾黨任職，是否象徵一支穿雲箭串起「柯韓配」？黃文財強調，「完全沒這件事，我只是個人進來上班」；至於是否將複製「韓流」模式再創「柯流」進攻2024？黃則說，「想太多」，2024言之過早。

媒體詢問柯、韓兩人比較如何？黃文財笑笑回應「不方便評論」；至於會不會為柯、韓穿針引線，黃文財表示，「他們有直通管道，不需要通過我，我只是個人身分任職，跟韓沒有特別關係」；將扮演2022藍白合橋梁？他則說，「這不是我可以回答的」。

黃文財也透露，2017年因韓國瑜參加國民黨主席補選，他才加入國民黨，皆未擔任黨職，如今到民眾黨任職，應該會加入民眾黨，而民眾黨最近幾個月在對抗疫情的工作上，讓他很佩服，這是想加入的最主要原因，希望未來可幫民眾黨監督政府，做出貢獻。

黃文財表示，當初是經由朋友介紹，先跟柯文哲見過面，再經由民眾黨秘書長謝立功面試，希望可發揮新聞界相關經驗，協助民眾黨媒體、議題方面的工作。

謝立功表示，民眾黨超越藍綠，不會在意過去屬性跟顏色，黃文財過去的媒體經驗跟人脈，都值得民眾黨參考學習，不需要著墨過去個人狀況到底如何，希望可借重黃處理媒體事務、重大議題掌握能力，協助民眾黨。

對於是否擔心民眾黨又被貼上小藍標籤？謝立功說，「民進黨政府最會貼標籤，希望我們走向藍白合，但標籤化無助於台灣未來」。他強調，從來不會去想誰過去是哪個團隊，如果這個人可以有所幫助，藍、綠、無黨籍也好，只要是優秀人才，不是偏執於一黨之私，都可以是合作對象。

韓國瑜 國民黨 工作

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