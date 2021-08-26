國民黨主席選舉 連勝文合體挺朱立倫

國民黨主席參選人朱立倫（左），25日與中央委員連勝文（中）一同前往拍攝形象照，朱立倫表示，現在是國民黨要團結的時候。（記者曾原信／攝影）

國民黨 主席選舉，候選人各拋話題。針對國民黨主席江啟臣 喊出年底公投一定要過關，沒過就下台，國民黨前主席朱立倫昨天說，若當選主席，會負完全責任，包含公投、罷免案等重要事件都會全力以赴，國民黨現在就是要贏，「我會是一個負責任、強勢、團結的黨中央」。

國民黨主席候選人昨天舉辦首次協調會，確定9月4日下午舉辦一場含「政策發表、媒體提問、候選人交叉詰問」的電視辯論會。此外，9月8日中常會也將邀所有候選人參與政見願景說明會。

朱立倫昨與國民黨智庫前副董事長連勝文 和參與黨代表選舉的青年拍攝競選合照，這也是黨主席選舉起跑後兩人首度公開合體，被視為「朱連結盟」。朱表示，他是跟所有黨內青年結盟。連則表示，與朱合作，共識就是朱要贏，贏了之後把該做的事情做好。

連勝文說，江啟臣在國民黨最慘時跳出來，「勇於承擔是好事，但也要把事情做對、做好」；黨現在是中央、智庫、立院黨團、執政縣市政府四頭馬車，沒有一點手腕、交情與過去合作默契，沒有人會埋單。他說，考量行政資歷，這個階段朱比較符合國民黨需求，支持朱當然也就希望朱幫黨與台灣社會服務。

爭取連任的黨主席江啟臣，昨天拜會國民黨高雄市議會黨團。江承諾要打破高雄市沒有國民黨籍區域立委的困境，並要高市議會穩穩保住正副議長寶座。

針對「朱連結盟」，媒體問江啟臣擔不擔心黨內往朱靠攏。江說，從過去到現在，努力目標都是「如何讓年輕人向我們靠、向國民黨靠」，這才是擔心重點。

另兩位候選人，彰化縣前縣長卓伯源昨接受媒體專訪宣揚參選理念；孫文學校校長張亞中則參與候選人首次協調會，盼能爭取多辦幾場辯論會。