國民黨主席選舉 連勝文合體挺朱立倫
國民黨主席選舉，候選人各拋話題。針對國民黨主席江啟臣喊出年底公投一定要過關，沒過就下台，國民黨前主席朱立倫昨天說，若當選主席，會負完全責任，包含公投、罷免案等重要事件都會全力以赴，國民黨現在就是要贏，「我會是一個負責任、強勢、團結的黨中央」。
國民黨主席候選人昨天舉辦首次協調會，確定9月4日下午舉辦一場含「政策發表、媒體提問、候選人交叉詰問」的電視辯論會。此外，9月8日中常會也將邀所有候選人參與政見願景說明會。
朱立倫昨與國民黨智庫前副董事長連勝文和參與黨代表選舉的青年拍攝競選合照，這也是黨主席選舉起跑後兩人首度公開合體，被視為「朱連結盟」。朱表示，他是跟所有黨內青年結盟。連則表示，與朱合作，共識就是朱要贏，贏了之後把該做的事情做好。
連勝文說，江啟臣在國民黨最慘時跳出來，「勇於承擔是好事，但也要把事情做對、做好」；黨現在是中央、智庫、立院黨團、執政縣市政府四頭馬車，沒有一點手腕、交情與過去合作默契，沒有人會埋單。他說，考量行政資歷，這個階段朱比較符合國民黨需求，支持朱當然也就希望朱幫黨與台灣社會服務。
爭取連任的黨主席江啟臣，昨天拜會國民黨高雄市議會黨團。江承諾要打破高雄市沒有國民黨籍區域立委的困境，並要高市議會穩穩保住正副議長寶座。
針對「朱連結盟」，媒體問江啟臣擔不擔心黨內往朱靠攏。江說，從過去到現在，努力目標都是「如何讓年輕人向我們靠、向國民黨靠」，這才是擔心重點。
另兩位候選人，彰化縣前縣長卓伯源昨接受媒體專訪宣揚參選理念；孫文學校校長張亞中則參與候選人首次協調會，盼能爭取多辦幾場辯論會。
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