追黨產和解首例 中影付國庫9.5億

黨產會與中影24日和解，這是黨產條例施行五年來，首件以締結行政契約取代司法訴訟的處分案。圖為中影八德大樓。(本報資料照片)

行政院黨產會追討不當黨產「三中案」的中影交易案，歷經近兩個月的協商，黨產會與中影24日簽署行政和解契約，中影同意給付國庫9.5億元(台幣，下同，約3404萬美元)，並且將2006年4月27日之前的影片資產移轉國有。

這是黨產條例施行五年來，第一件以締結行政契約方式取代司法訴訟解決的黨產處分案，也是黨產會追討迄今，最大的一筆國庫進帳。

國民黨 在2006年以新台幣31億元出售中影，交易案歷經15年紛擾與爭議，前總統馬英九 「三中案」的訴訟至今未結，但中影與黨產會的官司可望在簽署行政契約後全部終止。

中影24日發布新聞稿表示，雙方和解後一定能使國家、中影公司及其全體股東、債權人各方權益，獲得最大利益與保障；中影公司將不再有涉及不當黨產與政黨附隨組織之疑問。

新聞稿並表示，中影公司對於和解方案內容沒有遺憾，本和解方案亦代表歷史共業下的影視文化，將有一個全新的影視文化時代開始。

實收資本額11億餘元的中影，將以向銀行借貸方式，在簽署契約後的60天內，將9.5億元匯進指定的國庫帳號，行政機關將再依促轉條例規定，成立中央特種基金作為推動轉型正義之用。

黨產會成立五年來，認定國民黨及其附隨組織，包括中投、中影、中廣、婦聯會、救國團等，須「移轉國有」及「追徵」的不當黨產，金額合計高達768億元，但截至去年，實際移轉國庫的金額只有1400多萬元，如今中影進帳9.5億元，加上年初救總移轉國庫的6000萬元，合計基金金額已逾10億元。

另外，中影公司在2006年4月27日交易之前取得之著作財產權及影片資產所有權，將直接讓與國家電影及影視文化中心，包括中影自拍及外購的影片共計330部，導演 李安拍攝的喜宴、飲食男女等都在其中，黨產會估計其有形價值達14億餘元，無形文化財價值更難估算。

黨產會2016年8月掛牌成立，同年9月就與國民黨針對黨產爭議第一次祕密協商，2018年12月第二次祕密協商；婦聯會亦曾在2017年與內政部展開行政協商，但最後都以破局收場，未能簽署行政契約。

中影是在今年5月主動向黨產會釋出訊息，雙方從6月底開始協商，花了近兩個月確定契約文本，黨產會24日通過決議，契約隨即送中影用印，正式完成行政契約的簽署。