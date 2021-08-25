政壇傳鄭文燦9月組閣 總統府：不實消息

民進黨政府將啟動9月1日内閣改造工程？傳出桃園市長鄭文燦可望接任行政院長。 (圖：桃園市政府提供)

民進黨 政府將啟動9月1日内閣改造工程？朝野陣營可靠消息傳出，蔡英文 總統和行政院長蘇貞昌從「共治維穩」到「誰是當家 」已經到正式攤牌階段，民進黨將展開後蔡英文時代年輕化、世代交替的接班階隊布局，以全新戰鬥團隊迎戰2022縣市長基層選舉，進行內閣的全面改組。

總統府發言人張惇涵出面嚴正否認，強調為不實消息。張惇涵表示，行政院長蘇貞昌以及他所領導的行政團隊正全力防堵疫情 ，穩健整體經濟情勢，認為在疫情當下炒作內閣改組並沒有意義，此外，蔡總統目前也沒有這個打算，呼籲外界勿以訛傳訛。

政壇傳出，最快9月1日將進行的內閣改造工程，蔡總統將更換已二度出任行政院長的蘇貞昌，由桃園市長鄭文燦出任閣揆組閣，已是第二任任期的屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌出任交通部長，總統府前秘書長蘇嘉全出任海峽兩岸交流基金會董事長，親民黨籍的前立委李鴻鈞則將出任監察院副院長。另外，衛福部長陳時中是否階段性任務完成，調整職務，代理桃園市長或另有安排，新竹市長林智堅可望入閣文化部，也備受注目。

蘇貞昌行政院長任內作風強勢，蔡蘇體制某種程度壓制黨內的內鬥爭權風暴，加上一直傳出沒有適任的行政院長接任人選，讓維穩優先的蔡蘇體制得以持續，但面對年底四大公投，從紓困、振興到疫苗拖打引發的基層民怨，讓蔡總統終須展現當家的抉擇。

鄭文燦若組閣，首當面臨年底四大公投及2022年縣市長選舉成敗的強大挑戰，但世代交替原本就要接受試鍊，若能度過磨鍊，自能更上一層樓，在2024年與副總統賴清德爭奪接班領導人大位，反之亦能證明民進黨江山有人才出，未來前景仍看好。

蘇嘉全掌海基會之前傳聞已久，據了解，在李大維出任總統府秘書長時，蔡總統就曾詢問蘇嘉全掌海基會，但當時蘇意願不定，此時人事布局蘇找到舞台，更牽動屏東縣長接班布局。

若內閣改組只是傳聞一場，但也證實綠營內部對世代交替的基層壓力已來到最高點，蘇貞昌接下來的閣揆保衛戰，挑戰將日增不減，步步驚險，蔡總統若不能安撫黨內世代交替的呼聲及壓力，任蘇揆強勢領導到年底甚或2022敗選才負責下台，恐將步上前總統馬英九後塵，最後將讓選民用選票證明：「蔡的跛腳從重用蘇就已開始」。