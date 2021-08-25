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挺蔡英文首投族 腰斬剩4成7

台灣新聞組/台北25日電
民調顯示，蔡英文的支持度在20到24歲以下族群中暴跌。圖為年初蔡英文出席「民進黨青年部『國務青行動計畫』成果發表及授證」。(本報資料照片)
民調顯示，蔡英文的支持度在20到24歲以下族群中暴跌。圖為年初蔡英文出席「民進黨青年部『國務青行動計畫』成果發表及授證」。(本報資料照片)

台灣民意基金會24日發布最新民調，關於蔡英文總統聲望，基金會董事長游盈隆指出，去年5月蔡總統第二任剛就職時，20到24歲以下首投族有9成3力挺，如今民調支持度腰斬，只剩4成7力挺。

調查顯示，對於蔡英文總統聲望，有10.6%非常贊同，34.7%還算贊同，22.6%不太贊同，18.9%一點也不贊同，13.3%沒意見、不知道或拒答。游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，四成五基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，同時有約四成二不贊同，贊同者比不贊同者多3.8個百分點。

此外，民眾對蘇內閣提出振興五倍券的態度，有20%非常肯定，40.2%還算肯定，17.9%不太肯定，16%一點也不肯定，5.9%沒意見、不知道、拒答。游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有六成民眾基本上肯定蘇內閣這項拚經濟的政策措施，三成四不肯定。

關於民進黨政府紓困工作表現，調查顯示，有10%非常滿意，38.6%還算滿意，25.3%不太滿意，19.7%一點也不滿意，6.5%沒意見、不知道。游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，四成九基本上滿意政府這段時間的紓困工作表現，四成五不滿意。滿意者比不滿意者多3.6個百分點。

關於蘇內閣施政表現的民意反應，調查顯示，10.5%非常滿意，34.7%還算滿意，22.6%不太滿意，25.1%一點也不滿意，7.1%沒意見、不知道、拒答。游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，四成五基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，約四成八的人不滿意。不滿意的人比滿意的人多2.5個百分點。

該調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是8月16至18日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1078人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

台灣 紓困 民調

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