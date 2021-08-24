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朱立倫、江啟臣民調7：3？王金平：這是暫時的

記者劉宛琳／即時報導
立法院前院長王金平。本報系資料照片
立法院前院長王金平。本報系資料照片

「NOWnews今日新聞」報導國民黨智庫（國家政策研究基金會）為黨主席選舉做民調，民調顯示前主席朱立倫為58％、現任主席江啟臣為22％，內容更指黨內人士解讀兩人票數是3:7，不過上午遭到國民黨智庫打臉否認。立法院前院長王金平接受訪表示，他認為這個民調是「暫時的」。

黨內的放話民調結果顯示江啟臣與朱立倫是3:7，王金平說，這是暫時的，有部分這麼民調，但也有其他部分不一樣，他看過哪些民調不宜對外講，很多媒體也有自己做。

對於朱立倫、江啟臣近日積極拜訪王金平，王表示，他們都有來過兩三次以上，早上江啟臣才來，朱立倫上周也有來，本周六還要去他家。但他都說自己還是保持中立，每一位都很優秀，都是適當的主席人選，讓大家公平競爭，看黨員的決定怎麼樣，希望和和氣氣的推舉出最適當的主席人選。

媒體追問黨主席看好誰？王金平笑說：「我都看不懂耶」。

在黨主席選舉的兩岸政策上，王金平說，兩岸政策是很重要的議題，也是決定這次黨主席投票的重要依據。因為國民黨員的結構，20年以上黨齡的占大多數，這些一直都是支持國民黨兩岸政策的人，也是決定這次黨主席的力量，如何讓20年以上黨齡的同事接受他的兩岸的論述，這是很必要的作為。媒體追問未來若江啟臣找他當兩岸特使，王金平則說，都是假設性的問題。

此外，針對中廣董事長趙少康組「戰鬥藍」，被質疑是「黨中黨」和新國民黨連線。對此，王金平表示，這個他不懂，他沒有注意到，這方面看看黨中央的看法怎麼樣比較要緊，「我們是局外人」。他還說，「我不知道他的藍是什麼藍，我這個也有點藍（指口罩）」。

王金平 民調 國民黨

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