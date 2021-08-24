提前掌握質詢稿？ 陳其邁遭控「作弊」 他駁：不是考試

高雄市長陳其邁回應偷資料問題，強調不是考試沒洩題問題。（記者林巧璉／攝影）

國民黨 高雄市議員黃紹庭上周五發現市長陳其邁提早掌握其質詢完整資料，質疑「這是偷竊和作弊」；陳其邁昨天表示「不是考試、沒有洩題問題」再引不滿，黃紹庭認為這是對議會踐踏、不尊重，在昨下午議會二、三讀會時要求清點人數，因人數未過半，提早散會。

黃紹庭說，簡報檔是質詢前10分鐘才拿到播放室保密區電腦，「為何市長在質詢當下有完整內容？」已到播放室查看電腦「蒐集相關證據」。他說，「議員總質詢稿未主動提供給市府，陳其邁卻能瞞天過海拿在手上」，市府團隊不尊重議會。

高市議員黃紹庭（白衣者）、民進黨議員李喬如（粉紅衣者）23日在議場口角。（記者林巧璉／攝影）

議長曾麗燕要求市府調查原委，說明如何在未經議員許可下取得質詢資料，尊重議員問政及保障議員權益。議會發聲明說，經內部調查，未發現議會有相關疏失與資料外洩，議事廳音控室屬管制區域，議員問政資料分享資料夾僅存放於獨立網路的二部電腦，除非是經其他手段取得資料。

議會秘書長黃錦平說，當天檔案室有四個人，除黃紹庭助理外，有兩人是議會常駐人員，另一人是議事組人員，「議員資料不是從檔案室流出去」。

陳其邁昨回應，每次質詢都是親自回應，且虛心受教，把議會質詢當互相學習、深度討論機會，因為不是考試，沒有洩題問題。市府秘書長楊明州 說，議會質詢期間，府會聯絡員與議會、議員互動都是相同模式，大部分議員基於問政需求，希望市長答詢時能充分回應，願事先提供質詢方向，「把這做法當偷考題，言重了。」他說，若個別議員有不同感受，會重新檢視府會聯絡系統與議員、議會聯繫模式。

一名市府幕僚說，各局處幕僚為掌握議員關心議題，會透過各管道蒐集資料，市府及議會間也有聯繫溝通系統，蒐集到的題目再分工準備，前市長韓國瑜 時期也是如此。幕僚說，互動友好議員大多願提前告知議題，在簡報檔完成後就提供給市府，這樣做不見得是套好招，是希望市長及局處長能給更周延、有誠意答案。