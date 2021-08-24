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提前掌握質詢稿？ 陳其邁遭控「作弊」 他駁：不是考試

記者林巧璉、王慧瑛／高雄24日電
高雄市長陳其邁回應偷資料問題，強調不是考試沒洩題問題。（記者林巧璉／攝影）
高雄市長陳其邁回應偷資料問題，強調不是考試沒洩題問題。（記者林巧璉／攝影）

國民黨高雄市議員黃紹庭上周五發現市長陳其邁提早掌握其質詢完整資料，質疑「這是偷竊和作弊」；陳其邁昨天表示「不是考試、沒有洩題問題」再引不滿，黃紹庭認為這是對議會踐踏、不尊重，在昨下午議會二、三讀會時要求清點人數，因人數未過半，提早散會。

黃紹庭說，簡報檔是質詢前10分鐘才拿到播放室保密區電腦，「為何市長在質詢當下有完整內容？」已到播放室查看電腦「蒐集相關證據」。他說，「議員總質詢稿未主動提供給市府，陳其邁卻能瞞天過海拿在手上」，市府團隊不尊重議會。

高市議員黃紹庭（白衣者）、民進黨議員李喬如（粉紅衣者）23日在議場口角。（記者林...
高市議員黃紹庭（白衣者）、民進黨議員李喬如（粉紅衣者）23日在議場口角。（記者林巧璉／攝影）

議長曾麗燕要求市府調查原委，說明如何在未經議員許可下取得質詢資料，尊重議員問政及保障議員權益。議會發聲明說，經內部調查，未發現議會有相關疏失與資料外洩，議事廳音控室屬管制區域，議員問政資料分享資料夾僅存放於獨立網路的二部電腦，除非是經其他手段取得資料。

議會秘書長黃錦平說，當天檔案室有四個人，除黃紹庭助理外，有兩人是議會常駐人員，另一人是議事組人員，「議員資料不是從檔案室流出去」。

陳其邁昨回應，每次質詢都是親自回應，且虛心受教，把議會質詢當互相學習、深度討論機會，因為不是考試，沒有洩題問題。市府秘書長楊明州說，議會質詢期間，府會聯絡員與議會、議員互動都是相同模式，大部分議員基於問政需求，希望市長答詢時能充分回應，願事先提供質詢方向，「把這做法當偷考題，言重了。」他說，若個別議員有不同感受，會重新檢視府會聯絡系統與議員、議會聯繫模式。

一名市府幕僚說，各局處幕僚為掌握議員關心議題，會透過各管道蒐集資料，市府及議會間也有聯繫溝通系統，蒐集到的題目再分工準備，前市長韓國瑜時期也是如此。幕僚說，互動友好議員大多願提前告知議題，在簡報檔完成後就提供給市府，這樣做不見得是套好招，是希望市長及局處長能給更周延、有誠意答案。

明州 國民黨 韓國瑜

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