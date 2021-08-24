我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

非洲豬瘟破口 蘇怒飆關務署 藍：替蔡轉移走私貓焦點

台灣新聞組／台北24日電
行政院長蘇貞昌（左一）23日在財政部長蘇建榮（左二）、關務署長謝鈴媛（右）陪同下，前往桃園機場視察，當場怒飆關務署。（記者陳正興／翻攝）
行政院長蘇貞昌（左一）23日在財政部長蘇建榮（左二）、關務署長謝鈴媛（右）陪同下，前往桃園機場視察，當場怒飆關務署。（記者陳正興／翻攝）

非洲豬瘟防線出現破口，號稱「百分百檢驗」的X光機形同失效，讓曾自豪守住疫情的行政院長蘇貞昌大為光火，昨怒飆關務署沒守好，讓全國要付出很大代價，他說「讓我這兩年多來的防守有破口，不應如此。」更點名海關讓業者這樣逍遙、關務長縱容違規。

「我上任第一天就裁示要求旅客行李從30%抽檢提高到100%，現在抽查比率只提高了2、3%，海關拿不出辦法，業者就欺負你們，不該被業者利用你們忙、快速通關…」蘇貞昌說，行政院長只講態度，國家要人給人、要錢給錢，要X光機給X光機，「你們沒有想出方法還跟我來討論，方法你們要給我拿出來」。

蘇貞昌昨視察航空快遞包裹X光機檢查處理情形，針對海關造成非洲豬瘟破口，要求關務署檢討；關務人員解釋是因為人力問題無法一一抽檢，加上貨物會併袋通關，若以夾藏方式，X光機容易疏漏，會對違規業者懲處罰款，並跟其他業者協商這個問題。蘇貞昌當場怒回「不要協商啦，不然也跟走私業者協商好了」。

蘇貞昌對不肖業者累計41次違規十分生氣，他認為業者最怕被廢止執照、要一一拆箱不能併袋，就要讓業者知道違規的代價很高，才會誠實報關，「要保證守住百分之百才對」。

關務署昨天開會檢討快遞通關作業，預計本周交出檢討報告。關務署長謝鈴媛說，台北關盤點此次違規的報關行「仲賀國際物流」違規事項，將盡速做出處分，最重可能會廢止營業登記。

關務署造成非洲豬瘟破口，朝野立委都批海關「螺絲鬆掉」，國民黨立法院黨團總召費鴻泰說，他要奉告蘇院長，海關檢疫平常就應該要求建立SOP，包括加強人力、檢驗設備及檢討獎懲制度，不是當著媒體的面，對公務員耍官威，「如果真的這麼思考周到，就不會因振興券被黨內立委砲轟，大位不保」。

國民黨立委洪孟楷直言，豬瘟走私進口是事實，蘇貞昌在媒體前上演震怒大秀，不能轉移防檢不利的事實，民進黨政府要為食品安全把關，不要只想一味甩鍋。

國民黨立委賴士葆則痛批，蘇貞昌最近承受著逼宮的壓力很焦慮，會如此大動作，震怒耍官威，是想轉移蔡英文因154隻走私貓安樂死被網友罵得滿頭包的焦點，「蘇貞昌要做給蔡英文看」。

國民黨 蔡英文 疫情

上一則

黑白集／郭董急著催疫苗 蔡政府忙當推銷員

下一則

823紀念日 蔡：單憑一黨一派 無法抵禦外侮

延伸閱讀

非洲豬瘟在台出現破口 蘇貞昌視察桃機怒飆關務署

非洲豬瘟在台出現破口 蘇貞昌視察桃機怒飆關務署
5倍券政策被迫轉彎 衝擊民進黨新系、蘇系

5倍券政策被迫轉彎 衝擊民進黨新系、蘇系
觀察站／蘇貞昌一意孤行 派系逼宮只會更多

觀察站／蘇貞昌一意孤行 派系逼宮只會更多
英蘇矛盾浮現 派系聯手施壓蘇貞昌內閣

英蘇矛盾浮現 派系聯手施壓蘇貞昌內閣

熱門新聞

圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
李行對台灣電影與華人影壇都有極重要的貢獻。(本報資料照片)

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享耆壽91歲

2021-08-19 23:48

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃