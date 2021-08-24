非洲豬瘟破口 蘇怒飆關務署 藍：替蔡轉移走私貓焦點

行政院長蘇貞昌（左一）23日在財政部長蘇建榮（左二）、關務署長謝鈴媛（右）陪同下，前往桃園機場視察，當場怒飆關務署。（記者陳正興／翻攝）

非洲豬瘟防線出現破口，號稱「百分百檢驗」的X光機形同失效，讓曾自豪守住疫情 的行政院長蘇貞昌大為光火，昨怒飆關務署沒守好，讓全國要付出很大代價，他說「讓我這兩年多來的防守有破口，不應如此。」更點名海關讓業者這樣逍遙、關務長縱容違規。

「我上任第一天就裁示要求旅客行李從30%抽檢提高到100%，現在抽查比率只提高了2、3%，海關拿不出辦法，業者就欺負你們，不該被業者利用你們忙、快速通關…」蘇貞昌說，行政院長只講態度，國家要人給人、要錢給錢，要X光機給X光機，「你們沒有想出方法還跟我來討論，方法你們要給我拿出來」。

蘇貞昌昨視察航空快遞包裹X光機檢查處理情形，針對海關造成非洲豬瘟破口，要求關務署檢討；關務人員解釋是因為人力問題無法一一抽檢，加上貨物會併袋通關，若以夾藏方式，X光機容易疏漏，會對違規業者懲處罰款，並跟其他業者協商這個問題。蘇貞昌當場怒回「不要協商啦，不然也跟走私業者協商好了」。

蘇貞昌對不肖業者累計41次違規十分生氣，他認為業者最怕被廢止執照、要一一拆箱不能併袋，就要讓業者知道違規的代價很高，才會誠實報關，「要保證守住百分之百才對」。

關務署昨天開會檢討快遞通關作業，預計本周交出檢討報告。關務署長謝鈴媛說，台北關盤點此次違規的報關行「仲賀國際物流」違規事項，將盡速做出處分，最重可能會廢止營業登記。

關務署造成非洲豬瘟破口，朝野立委都批海關「螺絲鬆掉」，國民黨 立法院黨團總召費鴻泰說，他要奉告蘇院長，海關檢疫平常就應該要求建立SOP，包括加強人力、檢驗設備及檢討獎懲制度，不是當著媒體的面，對公務員耍官威，「如果真的這麼思考周到，就不會因振興券被黨內立委砲轟，大位不保」。

國民黨立委洪孟楷直言，豬瘟走私進口是事實，蘇貞昌在媒體前上演震怒大秀，不能轉移防檢不利的事實，民進黨政府要為食品安全把關，不要只想一味甩鍋。

國民黨立委賴士葆則痛批，蘇貞昌最近承受著逼宮的壓力很焦慮，會如此大動作，震怒耍官威，是想轉移蔡英文 因154隻走私貓安樂死被網友罵得滿頭包的焦點，「蘇貞昌要做給蔡英文看」。