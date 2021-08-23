5倍券政策被迫轉彎 衝擊民進黨新系、蘇系

行政院長蘇貞昌（前排右二）22日回應是否感覺被逼宮，說這是民主運作程序，他重視各方民意，不只民進黨立委，在野黨立委意見也會聆聽。（圖：高雄市政府提供）

行政院「振興五倍券」政策大轉彎，牽動民進黨 內派系競合。外界解讀民進黨英系和正國會取得「重大勝利」，也衝擊新蘇系。不過，新系人士認為，不該是「會吵的孩子有糖吃」，對政策有意見應回歸黨政溝通平台，才不會破壞民進黨內團結。

針對五倍券政策，英系核心人士指出，正國會喊了超過兩周「全民免收1000元（台幣，約35.7美元）」後，行政院長蘇貞昌都無動於衷，本來英系也擬好聲明，但仍期待蘇能轉圜，也擔心聯合聲明被外界視為「蔡英文 意志」，因此壓著不動；未料，蘇貞昌與立院黨團幹部開會後，仍決議要部分民眾出錢，因此翌日才發出聯合聲明，也才有後來蔡總統邀集英系及正國會人士開會。

該名核心人士指出，在會議上，大家無奈說「該表達的民意都表達了，如果真的照原案，也沒辦法」，總統才說「會跟蘇溝通，但也要尊重蘇的決定」，終於蘇後來拍板全民免收1000元台幣。

黨內觀察這次政策轉彎，顯示在重大公共議題上，蔡英文對英系仍相當尊重，可能讓英系實力大增，受衝擊的不只是蘇系，也包括「隔岸觀虎鬥」的新系。不過，目前新系無論在黨職、公職，勢力仍穩固，短時間內黨內最大派系地位不致撼動；至於所受牽連及是否受傷，有待下回黨職改選與2022年地方選舉驗證。

「難道不公開表態，就是狗吠火車嗎？」但對於英系及正國會聯手發聲，有新系立委指出，不是對振興券沒意見，而是私下向行政院官員反映，不希望衝擊蘇貞昌威信，結果反而是英系和正國會「會吵的孩子有糖吃」。

也有新系立委認為，這次正國會、英系頻頻對外發聲，新系沒出聲，就是不想讓外界認為黨內派系鬥爭檯面化，「你開一個記者會，我再開記者會反對，這不就是執政黨跟在野黨的運作模式嗎？」「這才真正會造成派系裂痕。」

該立委分析，雖然蘇個性強勢，但畢竟仍是政壇老將，若完全不回應其他派系需求，可能演變成派系嚴重鬥爭，因此迅速定案，「這個彎，轉得也不錯」，但副作用就是強化了派系力量；「若不想讓外界作文章，各派系應回歸黨政平台溝通」。