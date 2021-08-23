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觀察站／蘇貞昌一意孤行 派系逼宮只會更多

記者 李承穎
行政院長蘇貞昌面對外界「逼宮說」時表示，樂見來自各選區民代反映地方意見。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌面對外界「逼宮說」時表示，樂見來自各選區民代反映地方意見。（本報資料照片）

民進黨派系共治已久，因為行政院原先規畫的「振興五倍券」引發不少民怨，英系及正國會聯手發聲，讓一向強勢的行政院長蘇貞昌也不得不轉彎。

蘇貞昌22日面對外界「逼宮說」時表示，民進黨一向接地氣，樂見來自各選區民代反映地方意見，這是民主運作程序，也才能更接地氣。雖然這一席話說得大氣，但在「蔡蘇體制」下，蘇因個人的強勢風格，很少轉彎，這次十分罕見。

蘇貞昌過去不會輕易改變既定政策，雖可為蔡英文擋住外界第一線砲火，卻也難免讓自詡「百家爭鳴」的民進黨，有流於「一言堂」的趨勢。

但從這次事件，卻可嗅得一些派系變化：蘇系立委因蘇貞昌強勢領導，對外發言本來就趨於保守；新系既對政策也有意見，即未主動出面為蘇擋住砲火；本來就與新蘇系存在競爭關係的正國會、英系，眼見有機會「為民發聲」，又可實踐「黨內民主」，更可削弱在野黨呼籲發現金的聲音，結果一舉矯正偏誤的政策，甚至「比在野黨還像在野黨」。

從結果來看，英系及正國會既挑戰了霸氣的蘇貞昌，也贏得民意的肯定。未來遇到各種重大公共決策，恐怕會有一套「挑戰」公式：先發派系聯合聲明、再開記者會，甚至最後總統也變成手中一錘定音的「王牌」，迫使行政部門改變決策。

有了這次經驗，若蘇式風格不改，遭受不同派系黨內挑戰，恐變成常態；以民意為號召的黨內聲音會愈來愈多，這次振興券政策的「轉彎」不會是最後一次。蘇若不能傾聽各方意見，未來打著民意旗幟的「逼宮」只會更多。

民進黨 蔡英文

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