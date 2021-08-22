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反萊豬公投若沒過 江啟臣：願辭黨魁負責

台灣新聞組╱綜合22日電
國民黨主席江啟臣（左一）21日到高雄爭取眷村選票支持，他也宣布，如果反萊豬兩公投沒通過，他會請辭負責。(記者徐白櫻／攝影)
國民黨主席江啟臣（左一）21日到高雄爭取眷村選票支持，他也宣布，如果反萊豬兩公投沒通過，他會請辭負責。(記者徐白櫻／攝影)

反萊豬等公投投票日雖展延至12月18日，但國民黨決定重啟宣傳反萊豬兩公投，黨主席江啟臣也將舉辦記者會暖身，前主席朱立倫也支持公投過關，公投氣勢恐牽動黨主席選戰。江啟臣昨說，連任後最重要的政治目標就是讓國民黨推動的反萊豬兩公投過關，如果屆時公投沒過，他會請辭負責。

朱陣營人士表示，雖然國民黨所推的公投綁大選公投是由江啟臣領銜，但都是國民黨回應民意的重要公投案，若朱回任黨主席接手黨務，也會堅持原本國民黨的立場，力拚兩公投過關。至於珍愛藻礁與重啟核四公投，朱營人士說，後續會與環團密切互動，並提供必要協助，相關論述會回歸理性科學判斷。

國民黨目前規畫，28日下午將直搗民進黨中央黨部前的希望廣場，舉辦「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會，宣告公投活動重新出發。至於是否邀主席候選人參與，黨務人士表示，目前未細部討論，歡迎各界人士參加。

江啟臣昨到高雄尋求眷村選票支持，他也反諷民進黨過去主張發現金、反對萊劑、護藻礁，「歷史告訴我們民進黨不能信」。對美國總統拜登的「護台說」，江表示，拜登應是在阿富汗事件後，想向美國國際友邦、友人表達美方承諾不會改變，但事後美方官員出面澄清對台政策並未改變，還是回到台灣關係法，從台灣的角度來說，只有自助才能人助。

公投 國民黨 江啟臣

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