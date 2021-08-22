英蘇矛盾浮現 派系聯手施壓蘇貞昌內閣

民進黨派系聯手施壓蘇貞昌內閣，引發蘇貞昌是否「跛腳」討論。(本報資料照片)

行政院振興五倍券在民進黨 正國會、英系立委聯手下出現政策大轉彎，行政院長蘇貞昌是否「跛腳」引發討論。綠營人士表示，派系接連對蘇內閣發聲，英系甚至連高鐵增班這類相對爭議不大的議題都採聯合聲明方式，意味執政黨內部溝通問題持續外部化，黨內對蘇內閣的施壓將愈來愈大。

與此同時，監察院人權會職權行使法修法方向大轉彎，背後關鍵因素也直指民進黨團總召柯建銘。綠營內部政治氛圍已改變，在國會強勢、行政弱勢下，出現「綠委強壓蘇貞昌、人權難過柯建銘」特殊景象。儘管四大公投年底投票 ，但民進黨內不滿情緒醞釀，蘇貞昌的閣揆保衛戰恐已提前開打。

繼英系、正國會綠委日前在五倍券議題發出聯合聲明主張免費領券後，英系約十位立委前天又在臉書貼文，支持防疫 中心的防疫規範，但民生的服務仍須隨時滾動調整，呼籲高鐵慢慢恢復班次運量；正國會前天也向中央喊話，建議動滋券、藝Fun券等各類振興券面額均應加碼，才能促進民眾消費意願，擴大產業振興效果。

綠色友誼連線立委何志偉近來追蹤國防部是否對入營役男進行篩檢議題，何昨天也繞過行政院，直接向蔡英文總統喊話表示，下次親自見到總統時，一定會當面反映此事。

蘇貞昌獨攬行政資源的行事作風，早已在其他派系間埋下不定時炸彈，五倍券議題正好點燃引信。

黨內人士分析，經過五倍券爭議事件後，蘇貞昌近來南下視察行程已數度與有異議綠委同框，有遞出橄欖枝意味，但蘇系與部分派系緊張關係仍箭在弦上並未緩解。

該人士指出，接下來9月立院開議後，行政院與黨籍立委角力將檯面化，過去在施政總質詢，民進黨立委多半不會砲火猛烈，這種默契在下會期是否被打破，特別在高鐵宜蘭延伸案、發放振興券配套措施等幾個指標案件，派系態度將是觀察指標。