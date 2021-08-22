丁怡銘不起訴 柯文哲：政治不能這樣搞

台北市長柯文哲痛批民進黨故意挑起爭端，企圖鞏固支持者。（圖：台北市政府提供）

前行政院發言人丁怡銘在冠軍牛肉麵事件失言風波被控違反食安法，最近遭台北地檢署以皇家傳承牛肉麵使用的肉品在飼養時所吃的飼料含有萊劑為由，獲不起訴。台北市長柯文哲 昨痛批民進黨 故意挑起爭端，企圖鞏固支持者。北市副市長黃珊珊則抨擊，不起訴書罕見透過新聞資料曝光，這就是政治操作，疫情已經很嚴峻，國家機器不需要這樣對付一個小店家，「搞政治操作請衝著我們來。」

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲前天在防疫記者會中回答有關行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵失言風波，曾指牛隻吃過萊劑的飼料，也會代謝掉，所以進口時符合台灣 國家標準，但外界解讀，既然美牛就沒有問題，那相對的美豬也就沒有問題，甚至有議員建議柯應該反對美豬公投。對此，柯文哲昨天再轟民進黨，就是要這樣搞，製造爭端，鞏固支持者精神、心態，但政治不是這樣搞的，應要讓國家團結，不是要國家分裂。

柯文哲說，他要譴責民進黨，當初萊豬進口，他去行政院，好心講不管萊豬、萊牛，用科學就可以解決，只要做到源頭管理、明白標示，這樣問題就解決了，但民進黨就是要鬧要亂。

另據中國時報報導，黃珊珊也發文痛批政府二度傷害店家，要中央「搞政治操作請衝著我們來」，她還認為，不起訴書內容透過新聞資料被曝光是政治操作，故意把台灣法律規定模糊成只要用過萊劑的就是萊牛，但該牛肉麵店所用的肉品，最後檢驗報告顯示未檢出。

黃珊珊說，只是希望政府讓民眾搞清楚有沒有萊劑，有這麼困難嗎？大家政治立場可以不一樣，但請放過無辜的店家。

報導指出，國民黨主席江啟臣也說，他很同情皇家傳承老闆，被政府霸凌了近1年，去年底發生丁怡銘說人家用萊牛，店家馬上出來澄清，拿出零檢出證明，但幾個月後，司法竟說丁怡銘沒事，把責任又推給店家。