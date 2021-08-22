我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

丁怡銘不起訴 柯文哲：政治不能這樣搞

台灣新聞組／台北22日電
台北市長柯文哲痛批民進黨故意挑起爭端，企圖鞏固支持者。（圖：台北市政府提供）
台北市長柯文哲痛批民進黨故意挑起爭端，企圖鞏固支持者。（圖：台北市政府提供）

前行政院發言人丁怡銘在冠軍牛肉麵事件失言風波被控違反食安法，最近遭台北地檢署以皇家傳承牛肉麵使用的肉品在飼養時所吃的飼料含有萊劑為由，獲不起訴。台北市長柯文哲昨痛批民進黨故意挑起爭端，企圖鞏固支持者。北市副市長黃珊珊則抨擊，不起訴書罕見透過新聞資料曝光，這就是政治操作，疫情已經很嚴峻，國家機器不需要這樣對付一個小店家，「搞政治操作請衝著我們來。」

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲前天在防疫記者會中回答有關行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵失言風波，曾指牛隻吃過萊劑的飼料，也會代謝掉，所以進口時符合台灣國家標準，但外界解讀，既然美牛就沒有問題，那相對的美豬也就沒有問題，甚至有議員建議柯應該反對美豬公投。對此，柯文哲昨天再轟民進黨，就是要這樣搞，製造爭端，鞏固支持者精神、心態，但政治不是這樣搞的，應要讓國家團結，不是要國家分裂。

柯文哲說，他要譴責民進黨，當初萊豬進口，他去行政院，好心講不管萊豬、萊牛，用科學就可以解決，只要做到源頭管理、明白標示，這樣問題就解決了，但民進黨就是要鬧要亂。

另據中國時報報導，黃珊珊也發文痛批政府二度傷害店家，要中央「搞政治操作請衝著我們來」，她還認為，不起訴書內容透過新聞資料被曝光是政治操作，故意把台灣法律規定模糊成只要用過萊劑的就是萊牛，但該牛肉麵店所用的肉品，最後檢驗報告顯示未檢出。

黃珊珊說，只是希望政府讓民眾搞清楚有沒有萊劑，有這麼困難嗎？大家政治立場可以不一樣，但請放過無辜的店家。

報導指出，國民黨主席江啟臣也說，他很同情皇家傳承老闆，被政府霸凌了近1年，去年底發生丁怡銘說人家用萊牛，店家馬上出來澄清，拿出零檢出證明，但幾個月後，司法竟說丁怡銘沒事，把責任又推給店家。

柯文哲 民進黨 台灣

上一則

黑白集／只顧為丁怡銘洗白 不讓店家好好賣麵

延伸閱讀

發鈔成本比發振興券高？柯文哲酸羅秉成：該測智商

發鈔成本比發振興券高？柯文哲酸羅秉成：該測智商
柯文哲拍板 北市9月1日實體開學

柯文哲拍板 北市9月1日實體開學
「底層飯都沒得吃」…柯文哲批中央振興不切實際

「底層飯都沒得吃」…柯文哲批中央振興不切實際
來美打疫苗 北市8例返台確診

來美打疫苗 北市8例返台確診

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網