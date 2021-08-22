黑白集／只顧為丁怡銘洗白 不讓店家好好賣麵

行政院前發言人丁怡銘（左）曾與立委羅致政（右）赴板橋皇家傳承牛肉麵向業者致歉。（翻攝自羅致政粉絲團）

行政院前發言人丁怡銘去年指台北牛肉麵節冠軍使用萊牛，遭告發違反《食安法》，最近獲北檢不起訴，但事件餘波盪漾。冠軍牛肉麵店「皇家 傳承」遭到網友洗版，貼出聲明解釋，聲明中卻反映了更多內情。

從店家聲明透露的偵訊過程，可以看出北檢已經預設為丁怡銘開脫的立場，然後費盡苦心尋找不起訴的理由。店家明確指出丁怡銘所提的萊牛是指「含萊劑的美牛」，北檢卻花了一個小時解釋是「曾食萊劑但已代謝掉的美牛」。檢察官 連丁怡銘自己曾說的話都不採信，反而用誘導式偵訊，只想讓店家從嘴裡吐出檢方所要的答案，好為丁怡銘洗白。

店家疑惑，萊劑是政府必要的把關跟許可，商家絕非混淆顧客，為何政府卻一次又一次的打擊商家？台北市長柯文哲有答案：「丁丁是個人才，是個傷害無辜店家的人才」，並質疑把不起訴書內容透露給特定媒體，「是要替自己漂白還是報復店家？」這樣能夠傷害無辜的人才，難怪行政院長蘇貞昌愛不釋手，丁怡銘做個樣子去職後很快回鍋升官，當然檢察官踩著店家商譽也要捍衛丁怡銘了。

「真的不能讓我們好好地煮好每一碗麵？」「如果小叮噹能借我時光機…」多麼卑微與幻化的訴求，卻是真實的台灣 牛肉麵店老闆心聲。賣一碗麵，太難了！