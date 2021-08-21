張亞中如同唐吉訶德 不為勝選妥協

孫文學校校長張亞中。(本報資料照片)

繼前年國民黨 總統初選落敗，孫文學校總校長張亞中再戰黨主席選舉，念茲在茲的仍是要兩岸和平發展。即便因路線歸屬較難獲多數黨員青睞，但張仍如堅持信念的唐吉訶德堅定前行，但要打下風車巨人，恐要有所妥協。

原是外交特考及格外交官，後因無法認同陸委會兩岸論述而離開公務體系，轉往學界發展，張亞中因對兩岸路線有其想法，這樣的初衷，到學界時仍一以貫之，並進一步著述立說。

之後的張亞中，偶然在社運街頭放言，偶然投書媒體，持續追求兩岸統合；幫立法院前副院長洪秀柱選總統，更倡言一中同表主張，深藍標籤已難撕下。

即使洪秀柱因一中同表主張，在黨內引發反彈，總統提名 人資格遭撤換，證明相關論述在黨內支持者有限，但張亞中作為洪核心幕僚，後來仍藉由洪當選黨主席後成立孫文學校，盼立論能在黨內扎根、茁壯。

即便洪秀柱在任僅一年三個月因連任失利離開黨中央，讓張亞中力主的兩岸路線主張遭挫敗，張仍決定投入國民黨總統初選、國民黨主席選舉，與其說要爭取勝出，張更在乎的是兩岸論述理念的宣傳。

張亞中說的直白，他想選主席「救黨」，終極目標還是為了要「救兩岸」，期待藉由國民黨這個「槓桿」，讓他追求大中華懷抱與理想有實現的機會；對他來說，參選就是勝利，可以讓更多人有機會被他說服，他也就頂著鋼盔往前衝。

「知我者，謂我心憂；不知我者，謂我何求」。一如西班牙小說 「唐吉訶德」主人翁，因堅持信念而單槍匹馬前行要打敗風車巨人，張亞中也堅持著自己兩岸統合、一中同表的兩岸論述踽踽前行。

作為政治學教授，張亞中不會不清楚他的偏統兩岸主張，在現階段很難獲得多數認同，要想當選黨主席，必須要有很大的妥協，以及客觀條件的配合。只不過，若為勝選就做出妥協，張亞中還是張亞中嗎？