我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

張亞中：參選國民黨魁 為推動兩岸關係

記者周志豪╱台北21日電
孫文學校總校長張亞中表示，參選黨主席的初衷是推動兩岸關係，未來總統大選要推最強候選人。(記者周志豪／攝影)
孫文學校總校長張亞中表示，參選黨主席的初衷是推動兩岸關係，未來總統大選要推最強候選人。(記者周志豪／攝影)

國民黨主席選舉開打，繼2019年參與國民黨總統初選落敗後，孫文學校總校長張亞中再參戰。張接受本報系聯合報專訪表示，參選是要救黨、救國、救兩岸，尤其後兩者；若當選主席，未來總統候選人出爐他就交出黨主席兵權。

張亞中指出，中華民國這幾年無論在國際環境、經濟或兩岸關係，都是兵凶戰危，其中兩岸關係更牽涉到台灣政治、經濟、社會、文化發展，兩岸關係走不好，台灣就缺少一個好的外在與和平環境，發展空間也會受到影響。

張亞中說，他當然知道可能不會當選，但參選至少可把他講話的麥克風變大聲一點。

談到2024總統大選布局，張亞中認為，國民黨當然要推最強的候選人，但黨內卻一直迷失在「天王+團結=勝選」想像，忽略要有大論述助攻。他認為，能獲得對岸與國民黨內共識的兩岸政策，是可與民進黨對決的大論述。

張亞中質疑，國民黨有新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康等天王，民進黨也有；若以2016、2020總統大選國民黨得票遠輸民進黨，這樣的盤再怎麼團結能贏嗎？

張亞中說，選戰要贏，要有能統一指揮權的最強領導，2016、2020總統大選都發生過黨中央與總統候選人雙頭馬車情形；「真正的王者，哪需造王者」，若他當主席，2023總統候選人出爐他就交出黨主席兵權。

談到對手，張亞中說，朱立倫與江啟臣都優秀，但沒能力，當前絕大多數對國民黨不滿，朱、江都是共業者，也都已證明沒能力讓黨脫胎換骨，朱還是蔡英文手下敗將，江監督民進黨表現也荒腔走板，兩人繼續做只會讓國民黨淪為「路徑依賴」，無法重開機。

張亞中說，要落實救國、救兩岸理念需要一個槓桿，如只是寫書、搞社會運動或成立一個小黨，都不足以撐起台灣未來，有國民黨這個槓桿，才能翹起台灣的未來，特別是推動兩岸關係，這就是他決定選主席初衷。

國民黨 台灣 民進黨

上一則

拜登發言護台 程建人：美遇利益考量 做法恐會不同

下一則

黨魁戰交火 朱立倫：總教練不兼投手 江啟臣：2024親征？

延伸閱讀

拚黨魁 朱立倫：當稱職總教練 推最好選手

拚黨魁 朱立倫：當稱職總教練 推最好選手
新聞眼／朱立倫再起 「無私無我」是關鍵考題

新聞眼／朱立倫再起 「無私無我」是關鍵考題
國民黨主席號次出爐 江1卓2張3朱4

國民黨主席號次出爐 江1卓2張3朱4
國民黨主席選戰 江拚5目標 「朱連結盟」浮上檯面

國民黨主席選戰 江拚5目標 「朱連結盟」浮上檯面

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬