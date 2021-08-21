張亞中：參選國民黨魁 為推動兩岸關係

孫文學校總校長張亞中表示，參選黨主席的初衷是推動兩岸關係，未來總統大選要推最強候選人。(記者周志豪／攝影)

國民黨 主席選舉開打，繼2019年參與國民黨總統初選落敗後，孫文學校總校長張亞中再參戰。張接受本報系聯合報專訪表示，參選是要救黨、救國、救兩岸，尤其後兩者；若當選主席，未來總統候選人出爐他就交出黨主席兵權。

張亞中指出，中華民國這幾年無論在國際環境、經濟或兩岸關係，都是兵凶戰危，其中兩岸關係更牽涉到台灣 政治、經濟、社會、文化發展，兩岸關係走不好，台灣就缺少一個好的外在與和平環境，發展空間也會受到影響。

張亞中說，他當然知道可能不會當選，但參選至少可把他講話的麥克風變大聲一點。

談到2024總統大選布局，張亞中認為，國民黨當然要推最強的候選人，但黨內卻一直迷失在「天王+團結=勝選」想像，忽略要有大論述助攻。他認為，能獲得對岸與國民黨內共識的兩岸政策，是可與民進黨 對決的大論述。

張亞中質疑，國民黨有新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康等天王，民進黨也有；若以2016、2020總統大選國民黨得票遠輸民進黨，這樣的盤再怎麼團結能贏嗎？

張亞中說，選戰要贏，要有能統一指揮權的最強領導，2016、2020總統大選都發生過黨中央與總統候選人雙頭馬車情形；「真正的王者，哪需造王者」，若他當主席，2023總統候選人出爐他就交出黨主席兵權。

談到對手，張亞中說，朱立倫與江啟臣都優秀，但沒能力，當前絕大多數對國民黨不滿，朱、江都是共業者，也都已證明沒能力讓黨脫胎換骨，朱還是蔡英文手下敗將，江監督民進黨表現也荒腔走板，兩人繼續做只會讓國民黨淪為「路徑依賴」，無法重開機。

張亞中說，要落實救國、救兩岸理念需要一個槓桿，如只是寫書、搞社會運動或成立一個小黨，都不足以撐起台灣未來，有國民黨這個槓桿，才能翹起台灣的未來，特別是推動兩岸關係，這就是他決定選主席初衷。