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發鈔成本比發振興券高？柯文哲酸羅秉成：該測智商

台灣新聞組╱台北21日電
行政院說派發現金的成本不見得比振興券高，柯文哲反嗆「講的人要去檢查智商」。(圖：北市府提供)
行政院說派發現金的成本不見得比振興券高，柯文哲反嗆「講的人要去檢查智商」。(圖：北市府提供)

中央將推出「五倍券」振興經濟，行政院發言人羅秉成19日表示，派發現金成本不見得比發振興券低，若央行庫存不足，仍要印鈔票。且現金無法有捲動的經濟效果，振興五倍券帶動的經濟效益應該會更大。對此，台北市長柯文哲酸「講的人智商要檢查一下」，稱是非對錯大家都很清楚，還說可以辯護政策，但不要找一看就知道不對的理由。

在北市加碼振興的部分，由於中央尚未決定五倍券的使用方式，因此加碼方案也還沒定案。柯文哲表示，北市可以動用的經費比中央少很多，五倍券要如何使用，等中央公布後，在給市府一個月的時間應變，想一下要如何搭配，不要今天公布明天就實施。

至於指揮中心將研擬8月23日後同住家人外食不用隔板或梅花座，柯文哲說「終究沒有一場戰爭是用防守打贏的」，最後還是要打疫苗，依照歐美國家作法，打滿兩劑的人要達到總人口的70%，就可以脫下口罩解除限制，不可能一輩子戴口罩。

柯文哲指出，從北市兩個月的紀錄來看，家戶感染是最主要的染疫途徑，之前都還鼓勵市民在家吃飯盡量錯開吃，如果外食一眼看過去要怎麼知道是不是家人？執行上有困難，「這種命令就是…算了，不要失言」。

國民黨立院黨團總召費鴻泰批評「羅秉成鬼月在說鬼話，滿嘴胡言亂語。」費鴻泰說，新台幣開模可以印1000次，每張鈔票可以使用3、5年，但振興券開模只能用1次，而且若不發新台幣，直接匯款到戶頭，成本只是一點小錢而已。

民眾黨立委邱臣遠說，去年三倍券衍生行政成本達台幣20多億元，審計部報告也明確指出振興券效果不好，有前車之鑑，羅秉成還要硬拗，難道是要保官位？受疫情衝擊民眾及弱勢團體需要的是現金，不是振興券。

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