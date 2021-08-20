國民黨主席號次出爐 江1卓2張3朱4

國民黨主席選舉候選人號次19日抽籤，現任黨主席江啟臣抽中一號。（記者曾學仁／攝影）

國民黨 主席選舉昨抽候選人號次籤，四位候選人分別是江啟臣1號、卓伯源2號、張亞中3號、朱立倫4號。選戰正式起跑，張亞中昨即提案「主席違法延任辦理選務」，要求任期已屆滿、爭取連任的現任主席江啟臣應即卸任；江啟臣回應，他是依照慣例，中常會也曾討論過，張不是很了解黨務，過去都有這樣的慣例可循。

不僅黨內交鋒，藍綠更是隔空交火。朱立倫日前稱「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣 」，遭綠營圍剿，民進黨 立委王定宇昨再質疑，朱忘了1949年還好有台灣，國民黨才能有個安身之地；朱立倫回批，民進黨與其附隨組織到底有多畏懼國民黨把史實講清楚？綠營片段扭曲台灣歷史，無非為了撕裂社會。

朱立倫也酸，蔡英文總統在阿富汗事件後找不出民進黨或獨派犧牲生命捍衛國家案例，只能舉國民黨率不分省籍年輕軍人用鮮血跟肉身打八二三砲戰為例，為當時國民黨軍民一心抵抗共黨、保衛台灣的不朽功勳做最佳背書。朱並規畫八二三砲戰紀念日時將前往金門，至太武山公墓致祭，凸顯中華民國的歷史事實。

江啟臣昨也說，就算主張台獨，民進黨至今仍是「中華民國民進黨」，也不是「台灣民進黨」，國民黨執政，台灣也不會變成阿富汗。