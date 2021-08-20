新聞眼／朱立倫再起 「無私無我」是關鍵考題

朱立倫回鍋再戰黨主席，成為現任主席江啟臣的最強挑戰者。（記者曾原信／攝影）

國民黨 主席候選人朱立倫自宣布回鍋再戰以來，從議題攻防到組織固樁接連出招，讓朱重返主戰場。但與2015年準接班態勢不同，朱立倫能否重任黨魁，如何兌現「無私無我」，可能比「準備好了」更關鍵。

國民黨主席改選，朱立倫一改去年推辭猶疑姿態，迅速表態參選，之後還大軍開拔到各縣市點兵展示火力，再配合友軍表態，無疑成為現任主席江啟臣 的最強挑戰者。

今年初以來，面對公投、防疫等重大議題，江啟臣一度主導議題，朱還曾被戲稱為「邊緣倫」，但朱家軍重整旗鼓後，朱立倫不僅成為黨內勁敵，一句「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」，更立即成為民進黨 和側翼的首攻目標。綠營調整戰火，幾乎呈現「八分打朱、二分攻江」局勢。

在蔡英文總統也加入戰局後，朱立倫更將辯論層次拉高到國民黨捍衛中華民國高度，藉以形塑他才有戰力代表國民黨對抗民進黨，拉開其他競爭者距離。

對內，面對「去年避戰」與「2024選總統」兩大質疑，朱立倫先將問題打向江啟臣，直攻江領導力不足問題，並凸顯自己的參選正當性；之後再以「沒有包括我」，自許要當稱職總教練，化解黨內不同山頭的憂慮。

至於江啟臣上任後一度引發爭議的兩岸路線問題，朱立倫表態延續黨章、政綱規範，只說要從求同存異走向尊異，還大倡回歸正藍，所有操作基調都是「維穩」，避免黨內爭議、擦槍走火。

即使朱在這場主席選舉已展現「獅子搏兔」之勢，但黨內輸贏是一回事，能否真心無私無我帶領黨向前進，才是能否贏得最終歸心的關鍵。

曾經從高峰跌入谷底，朱立倫這次競選口號「改變才有希望」，不只是他對國民黨的期待，恐怕也是自我期許。朱立倫接受本報系專訪時定調，他現在不是正常人或邊緣人，就是回歸「做一個朱立倫」，正是最好的開場白。