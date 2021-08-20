拚黨魁 朱立倫：當稱職總教練 推最好選手

國民黨前主席朱立倫回鍋選黨主席，表示會做稱職總教練，推出最好的選手。（記者曾原信／攝影）

國民黨 前主席朱立倫回鍋再戰黨主席，動向牽動藍綠政壇。朱立倫接受本報系專訪表示，當選會做稱職總教練，推出最好的選手；至於大學同窗的台北市長柯文哲、建中同學的副總統賴清德若參戰2024年總統大選，是否造成同窗相爭？朱立倫表示，「那很好啊，我這個同窗是很好的總教練，我會打贏對方」。

重申「沒有包括我」

至於是否可能在2022年或2024年以「總教練兼球員」方式參戰？朱立倫說，他現在不會去想這件事，先把最好的選手推上來，「黨有最強、最好、能夠勝選的候選人，當然沒有包括我」；黨主席不是球隊投手，總教練的重要工作是把球員調度好。

對國民黨2024四年總統大選可能人選，朱立倫表示，若看各種民調、地方首長滿意度、政治聲量、各界反應、個人意願，點名如新北市長侯友宜等人很正常，但台灣 政治情況有時半年就可能有劇烈變化，不能排除將來有傑出人才出現。

外界質疑，前主席吳敦義2019年提名黨總統候選人時也稱「無私」。朱立倫說，人生經過挫折與歷練後都會成長，自己親身體驗的挫折，以及國民黨面對過的挫折，回任主席後都不會再犯。

藍白合作？「先強化自己」

朱立倫說，下任主席的工作重點，應是提出2022年地方選舉最好的一系列候選人名單，團結一致打贏。若2022年選舉大勝，是否順勢選總統？朱回應，2022年大勝證明他這個總教練能無私無我推最強候選人，不是更好？

是否可能「藍白合作」？朱立倫說，國民黨唯有更強，能成為領導在野的力量，民進黨才會怕；國民黨唯有捍衛國父孫中山創建中華民國、故總統蔣經國建設保衛台灣與民主自由理念，才不會被民眾黨蠶食。朱立倫說，與其去談任何跨黨合作，不如讓國民黨更強，強才有本錢；他現在不是正常人或邊緣人，就是回歸「做一個朱立倫」，回到做他自己。

當選將重啟兩岸交流平台

若當選是否會訪陸？朱立倫說，任何可能都不排除，但一定會重啟兩岸交流平台，包括文化、學術和民間團體的交流都可以恢復。他也透露，前總統馬英九 是兩岸溝通的資深前輩，他可能會請馬英九在兩岸政策扮演關鍵角色。

「目前國民黨和大陸的關係，幾乎是一個斷線和冷凍的關係」。朱立倫表示，他七年前就提出「求同尊異」做為黨努力的目標，他在中共領導人習近平面前也講過，他不是要去否定黨主席江啟臣的論述，而是若要拿「憲法九二」來跟民眾溝通，這是一個新的名詞，也牽涉到對岸的認知到底是什麼。

談到對外關係，朱立倫顯得胸有成竹，他宣布參選黨主席時即承諾上任首日將設置駐美辦公室，但面對黨的財務困窘，朱立倫表示不擔心，做對的事，方向正確，就不要擔心沒有社會認同跟資源，有非常多的僑界願意支持駐美辦公室，「僑界的熱情需要我們點燃，點燃之後資源就不是問題」。