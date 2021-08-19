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新聞評論／「蔡蘇體制」破漏 民進黨難辭其咎

聯合報社論
「蔡蘇體制」的斷裂和破漏，後果都丟給全民承擔。（本報資料照片）
「蔡蘇體制」的斷裂和破漏，後果都丟給全民承擔。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌執意發行「1000換5000（台幣）」的五倍券，因黨內不同派系立委造反，由蔡總統出面勸阻，蘇揆才同意全民皆免兌換。這個事件，與其說是民進黨立委對蘇揆獨斷已忍無可忍，不如說是「蔡蘇體制」的勉強拼合，已到了難以維持表面和諧的地步。兩年半來，蘇貞昌有時幫蔡總統擋箭，有時狐假虎威濫權，不僅使得府院的權責界限越來越難廓清，國政的鬆弛也日益嚴重。

蘇貞昌2019年初以新北市長敗軍之將出任閣揆，這或許是蔡英文的用人奇招，或許只是暫時性的安排；但兩年多來無法找到適當人才接替，也間接助長蘇貞昌的傲慢自恃。以五倍券的發行為例，民間要求發現金的聲浪強大，對去年的三倍券頗多質疑，綠營民代也都感受到這股不滿；但蘇貞昌一意孤行，堅持要發行兌換的五倍券。為此，蔡英文先與蘇揆見面談過一回，蘇貞昌以為他已說服總統；直到英系立委公開反彈，他才放棄兌換，但仍堅持印製五倍券。多麼執拗的閣揆！

從五倍券的決策，即可看出蘇貞昌的獨斷與偏執到了什麼地步。對於在野黨呼籲發放現金，他置之不理也就算了；但這類聲音在民間相當強烈，許多民進黨立委也持此論調，蘇揆卻決心漠視到底。再者，蔡總統在府院例行會晤要求他「好好與立委溝通」，已暗示她有不同意見；但蘇揆未聽懂蔡英文的話中話，和立委溝通時，只同意900萬人免付千元。直到最後，是十名英系立委同步在臉書公開主張「全民免付千元」，蘇揆才知道勢不可挽。

蘇貞昌之所以托大，一則是他性格使然，二則是他知道蔡總統需要他在前面幫忙擋箭，故而有恃無恐。諸如，萊豬進口之爭，或者桃園藻礁與中油三接之成敗，乃至於一波波疫苗荒如何解決，不少都出自蔡英文的決策，這些爭議都有賴行政部門幫忙紓解及善後。蘇揆仗恃自己不可或缺，以致連民意和黨內意見都棄而不顧，這是他個人嚴重的盲點。長期下來，他好大喜功的行政作為常犯眾怒而不自知，也逐漸變成民進黨的政治包袱。

從蔡總統的立場看，蘇揆的老練、厚顏和霸道，的確有助於幫她擋住不少射向總統的箭。不僅如此，總統還可利用蘇貞昌的鐵臉和酷吏形象，襯托自己的柔軟和理性，讓許多政府思慮不全的施政責任落到蘇貞昌身上。每次出現爭議事件，蘇貞昌聲望的滑落幅度都比蔡英文大許多，這正是蔡英文精明之處。無論如何，民眾對政府的施政期待畢竟是一體的，儘管總統和閣揆的風格略有落差，但久而久之兩者的責任和形象都會疊在一起，民眾必然會把總帳算在民進黨頭上。亦即，蘇貞昌偏執形象不改，終會變成蔡政府的汙點。

人們談到「蔡蘇體制」，當然是認定政府的運作是一體的，而不是兩個個別政治人物的演出。問題是，台灣當下的氛圍，政治經常被化約為「個人」的意志與行動，甚至歸類為「派系」的爭奪殺伐。如此一來，政府體系的有機運作與分工制衡幾乎消失不見，一個國家對人民應盡的責任和義務也被略而不談。

尤其，在蔡蘇體制的病態結構下，立法院的功能遭到貶抑，立委的意見可有可無，監察及司法機構則退化成黨派的打手。這些，無一不是蔡蘇體制的大問題，因為「體制」已被掏空。民進黨自己也許看不清，但「蔡蘇體制」的斷裂和破漏，後果都丟給全民承擔，五倍券正是這樣一個四不像的怪物。要算總帳的話，民進黨是逃不掉的。

蔡英文 民進黨 台灣

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