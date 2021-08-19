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黑白集／「蘇倍券」轉彎 「蔡高端」仍一意孤行

黑白集
蔡英文的疫苗政策，仍打著愛國主義綁架人民手臂。（本報資料照片）
蔡英文的疫苗政策，仍打著愛國主義綁架人民手臂。（本報資料照片）

蘇貞昌堅持印發五倍券，強迫挨餓民眾花錢參與振興；黨內各派系趁亂造反，賴蔡總統撐腰，總算一舉「光復」行政院。蘇揆自知不敵，彎腰迎綠委密商千億券事，全黨重修舊好；但券照印還延後發，對渴求現金救急的百姓如同苦上加苦。

疫情看似稍稍趨緩，但蔡政府卻讓人民不得好過。全台一半人領了紓困或救難金，但接種一劑疫苗者則不到四成，還不知道第二劑的下落在哪？紓困難，打疫苗更難。蔡總統讓蘇揆放過百姓口袋，但她自己的疫苗政策，仍打著愛國主義綁架人民手臂。

蔡政府揠苗助長挺高端，見人民信心不足，便推饑餓行銷。環顧亞洲各國搶貨各出奇招，進入第三劑爭奪戰；唯獨蔡政府好整以暇，疫苗見底就叫人民忍一忍。官員則千方百計，呼喚年輕人打高端，為蔡總統的生技夢加持。

各國領袖皆忙於對付變種病毒，蔡總統閒待下周打第一針。全台幾乎無疫苗可打，衛福部則殫精竭慮，讓舉國陪總統等高端。大內宣造勢「連高端都打不到」，明明產能不足緊急使用，竟唬爛（意指誇大不實）成供不應求。

蔡總統等到她鍾愛的疫苗，人民被迫收看她的注射秀，仍須繼續承受疫情威脅。防疫政治的荒謬，讓人得見「蘇倍券」還馬英九公道；而高端蔡一意孤行，竟顯得蘇揆髮夾彎良心未泯。

疫苗 紓困 疫情

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