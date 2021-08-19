蘇見新警局長惹議 侯友宜：警察是國家的非哪個人的

行政院長蘇貞昌18日接見包括彰化等八個縣市新任警察局長，但這項罕見動作，引發外界不同解讀。（記者邱德祥／攝影）

行政院長蘇貞昌昨接見八名擬派任的縣市警察 局長，引發外界解讀。警界出身的新北市長侯友宜表示，警察是國家的警察，不是哪一個人的警察，要做好治安，就要讓警察勇於任事，保有警察人事制度的一條鞭，捍衛他們的尊嚴；讓員警能保有行政中立，擁有完整明確的人事制度。

被問及此事，台北市長柯文哲昨天狂酸，「這也不是第一次，行政院長、內政部 長、警政署長的關係錯綜複雜」，柯並說，這個問題應該去問警界基層的看法。

國民黨 團總召費鴻泰則質疑，傳聞蘇貞昌明年2月下台備戰總統大選，控制各縣市警察局長是要準備選舉動員。費說，他從政這麼久，沒有聽過總統或行政院長接見將派任到地方的警察局長，「曾幾何時，行政院長把手伸到警察系統，連縣市正副局長調動都要參一腳？」

民眾黨立委張其祿表示，警政署屬於內政部管轄，蘇跳了兩級接見，做法不符合行政倫理。時代力量立委陳椒華也說，過去沒有發生過，現場也未見內政部長徐國勇，「確實奇怪」。

警界有人解讀蘇揆是要「宣示主權」。這次即將上任的新局長，有彰化縣吳坤旭、基隆市劉耀欽、南投縣黃永志、屏東縣劉印宮、澎湖縣陳宗能、台東縣葉超鴻、金門縣廖高江、連江縣郭順德等八人。

據了解，蘇貞昌由警政署長陳家欽陪同，在行政院會客室個別面見五至十分鐘，主要指示加強掃黑、肅槍，未談及明年選舉。官員指出，徐國勇另有行程未陪同。

徐國勇則表示，行政院長接見縣市新任警察局長給予支持鼓勵也屬職責，外界各種猜測想像，都沒有必要。