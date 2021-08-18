宣示主導權？ 蘇貞昌「跨級接見」8新警長惹聯想

行政院長蘇貞昌（左）與內政部長徐國勇（中）常對重要警察人事看法不同，今天又要直接面見八名新任警察局長，引起議論。圖為去年7月，蘇貞昌參加警政署活動時，批評台南、高雄治安，徐國勇表情凝重，警政署長陳家欽（右）隨即報請撤換兩名局長。（本報資料照片）

內政部 最快今天發布副署長在內的高階警官人事案，行政院長蘇貞昌卻「打破慣例」要在今天下午個別接見彰化等八縣市新任警察 局長，警界有人解讀「院長要宣示人事主導權」，但警政署表示是院長為了肯定與鼓勵新派人選，同時交付重點治安任務。

據了解，安排院長接見警察局長是警政署長陳家欽的提議，他認為過去院長到刑事局等地頒獎給破案有功員警，讓員警感受有政府當後盾的支持與鼓勵；疫情 期間，第一線員警協助疫調、取締違反防疫規定等勤務很辛勞，讓院長接見新任局長有鼓勵與支持作用，尤其蘇貞昌重視掃黑、肅槍及街頭暴力防制，可面對面提示治安重點及未來期許。

行政院官員表示，院長今天會見八名新任局長屬不公開行程，目的是想認識八人，並無緊抓警察人事權用意。

陳家欽陪同 徐國勇待聯繫

根據已揭露的行政院長接見八名新任警察局長名冊，蘇貞昌將個別接見八人、每人十五分鐘，陳家欽會陪同，內政部長徐國勇則由行政院聯繫確認是否出席。警政署前晚透過人事系統聯絡八名新任局長人選，通知今天下午赴行政院面見蘇貞昌，但未告知要談話重點。

警界人士說，縣市局長是重要警職，警政署將派任名單送內政部長核定後，現任局長會陪同新任人選拜會縣市首長，有時則由警政署長親自帶著接任人選去看縣市長，等縣市首長形式上同意，內政部才發布人事命令。過去沒有院長接見新局長的慣例，上月中旬上任的台北市警察局長楊源明、台中市警察局長蔡蒼柏也沒被安排面見行政院長。

由於近年頻有政治派系介入警察人事及院長、部長、署長對人事角力事件頻傳，院長「跳過部長」跨級接見警察局長，引發警界許多聯想。

此波高階警界人事最快今天公布。據了解，蔡蒼柏留下的警政署副署長缺由航空警察局長林順家接任，警政署主任秘書鄭明忠調航警局長，警政委員江振茂調署主秘，基隆市局長林炎田、彰化縣局長許錫榮均升警政委員。

新北市警察局副局長吳坤旭派彰化縣局長、台中市副局長劉耀欽派基隆市局長、花蓮港務警察總隊長黃永志派南投縣局長、警政署民防指揮管制所長劉印宮派屏東縣局長、台中港警總隊長陳宗能派澎湖縣局長、署保防組長葉超鴻派台東縣局長、署法制室主任廖高江派金門縣局長、保安警察第二總隊副總隊長郭順德派連江縣局長；警署安排八人今天面見院長蘇貞昌。