選國民黨主席 卓伯源：藍重返執政後就退位

國民黨 主席昨天登記截止，本報系聯合報藉由專訪，讓讀者了解參選人各有什麼帶領國民黨做好監督、重返執政的目標與策略。

國民黨主席參選人卓伯源昨受訪時定下目標，國民黨明年縣市長選舉目標要達成「14加2加2」，除了現有14席，桃園市與台北市有很高機會勝選，新竹市與基隆市也有成長空間。

卓伯源表示，他當過彰化縣長，也輔選過許多縣市長候選人，以目前情勢來看，若能將人民注重的民生與和平兩個議題，成為國民黨選戰主軸，再加上目前執政的14縣市長防疫表現都受到肯定，國民黨明年縣市長選情看好。

鑑於2019年總統初選提名 爭議，卓伯源說，他會專職無私，不會把黨主席當成總統跳板，否則球員兼裁判，恐怕重蹈「換柱」風波；他說，國民黨若能有一個沒有私心、不選2024總統的黨主席，對國民黨絕對大大加分，且可以避免重蹈覆轍。

「功遂身退，天之道。」卓伯源引用老子「道德經」的話說，若他當選黨主席，一定會好好輔選2022，完成2024重返執政，之後就會從黨主席的位置退下來，由新當選的國民黨總統兼任。很多次國民黨有機會贏得總統大選，但最後都是在初選階段造成無法彌補的後果，終至大選落敗，這也是基層憂心所在。

相對於兩位對手江啟臣、朱立倫被質疑有意無意迴避九二共識，卓伯源說，他主張「深化九二共識」，更批民進黨拿中國 大陸國家主席習近平「九二共識就是一國兩制」的說法來詐騙，根本是「通共」。