我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

卓伯源與郭、柯友好 「藍白互動」重要角色

記者周志豪、劉宛琳／台北18日電
彰化縣前縣長卓伯源表示，他雖是最弱的蜀國，卻是打贏赤壁之戰的關鍵。（記者鄭超文／攝影）
彰化縣前縣長卓伯源表示，他雖是最弱的蜀國，卻是打贏赤壁之戰的關鍵。（記者鄭超文／攝影）

競爭黨魁路上有兩大強敵江啟臣、朱立倫，彰化縣前縣長卓伯源昨以「新三國演義」形容這場戰役，他雖然是目前最弱的蜀國，卻是打贏赤壁之戰的關鍵。事實上，卓伯源不僅與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲關係友好，今天他更與民眾黨「郭系」立委高虹安同台，在藍白互動中扮演重要角色，似乎為2024另一場可能的「新三國大戰」預留伏筆。

卓伯源接受本報系聯合報專訪時表示，他參選前已拜訪前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席洪秀柱、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜及郭台銘，大家都給他許多肯定、鼓勵和支持。

卓伯源曾在2019國民黨總統初選期間力挺郭台銘，昨天登記參選時提出「七個平反」，首先就是要替郭平反，「因為郭參選總統是真的為國為民」。他今天將與民眾黨「郭系」立委高虹安在彰化同台，力挺消防人員，近日也將再訪郭台銘；卓曾說，他跟民眾黨間有暢通、可信任的管道，跟柯文哲也是好友。

卓伯源說，歷史上「以少勝多」的戰役，最有名的就是赤壁之戰；黨主席選舉是一場新的三國演義，「我是最弱的蜀國，但蜀國是打贏赤壁之戰的關鍵」。過去國父孫中山發動革命的力量是很微小的，但最後還是推翻滿清，這就是國父說的「一心一德抵艱難」精神，只要參選，他就勝利了，將創造一個新的國民黨，他也比江、朱更適合擔任黨主席。

郭台銘 國民黨 柯文哲

上一則

兜售高端遭爆料 吳釗燮裁示嚴懲

下一則

台塑集團「好薪情」 加薪3.83% 每人加碼1萬紅包

延伸閱讀

朱立倫登記：正藍不能變小綠、小白

朱立倫登記：正藍不能變小綠、小白
國民黨黨魁選舉 台中紅黑派挺江啟臣 顏清標家族也現身

國民黨黨魁選舉 台中紅黑派挺江啟臣 顏清標家族也現身
郭台銘坐鎮歐洲搶疫苗 BNT疫苗目標九月開學前進貨

郭台銘坐鎮歐洲搶疫苗 BNT疫苗目標九月開學前進貨
領表 江啟臣合體趙少康 朱立倫走訪地方

領表 江啟臣合體趙少康 朱立倫走訪地方

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:30
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕