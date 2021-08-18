卓伯源與郭、柯友好 「藍白互動」重要角色

彰化縣前縣長卓伯源表示，他雖是最弱的蜀國，卻是打贏赤壁之戰的關鍵。（記者鄭超文／攝影）

競爭黨魁路上有兩大強敵江啟臣、朱立倫，彰化縣前縣長卓伯源昨以「新三國演義」形容這場戰役，他雖然是目前最弱的蜀國，卻是打贏赤壁之戰的關鍵。事實上，卓伯源不僅與鴻海創辦人郭台銘 、台北市長柯文哲 關係友好，今天他更與民眾黨「郭系」立委高虹安同台，在藍白互動中扮演重要角色，似乎為2024另一場可能的「新三國大戰」預留伏筆。

卓伯源接受本報系聯合報專訪時表示，他參選前已拜訪前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席洪秀柱、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜及郭台銘，大家都給他許多肯定、鼓勵和支持。

卓伯源曾在2019國民黨 總統初選期間力挺郭台銘，昨天登記參選時提出「七個平反」，首先就是要替郭平反，「因為郭參選總統是真的為國為民」。他今天將與民眾黨「郭系」立委高虹安在彰化同台，力挺消防人員，近日也將再訪郭台銘；卓曾說，他跟民眾黨間有暢通、可信任的管道，跟柯文哲也是好友。

卓伯源說，歷史上「以少勝多」的戰役，最有名的就是赤壁之戰；黨主席選舉是一場新的三國演義，「我是最弱的蜀國，但蜀國是打贏赤壁之戰的關鍵」。過去國父孫中山發動革命的力量是很微小的，但最後還是推翻滿清，這就是國父說的「一心一德抵艱難」精神，只要參選，他就勝利了，將創造一個新的國民黨，他也比江、朱更適合擔任黨主席。