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國民黨主席選戰 江拚5目標 「朱連結盟」浮上檯面

記者鄭媁、劉宛琳／台北18日電
國民黨主席江啟臣（中）在台中市前市長胡志強（左）、前立委顏寬恒（右）陪同下登記參選黨主席。（記者林俊良／攝影）
國民黨主席江啟臣（中）在台中市前市長胡志強（左）、前立委顏寬恒（右）陪同下登記參選黨主席。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席選舉17日登記結束，確定四強競爭。爭取連任的現任黨主席江啟臣宣布五大目標：國民黨兩項公投過關、邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流、國民黨執政縣市達15席以上、提出明星級的不分區前三名振奮社會、要當2024總統造王者與國會過半；他也表示，只要一項沒有達成，「我辭職下台」。

國民黨主席選舉9月25日投票，昨天除江啟臣外，彰化縣前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中也完成登記，連同前天搶頭香的前主席朱立倫，共有四人登記。卓伯源邀請網紅「統神」張嘉航站台，提出「七個平反、一個信念」，主張國民黨必須了解年輕人的想法與需求。張亞中則主張，結束敵對狀態創造兩岸和平。

選戰正式開跑，國民黨智庫副董事長連勝文昨即與朱立倫連袂拜訪台北市議長陳錦祥，「朱連結盟」浮上檯面。連並在臉書表示，黨務中立是維持黨團結的重要基礎，他宣布即日起，辭去國民黨智庫副董事長等職位，他也呼籲黨中央應嚴格遵守中立，不要造成黨再度分裂，若無法維持完全中立，就應離職。

連勝文這篇千字發文也劍指黨中央，直指任職智庫期間，看見智庫與黨內其他部門在橫向聯繫的困難，變成多頭馬車、各吹各調；黨內某些同仁認為不要「逆時中」，居然直接批評他主張購買的BNT是大陸疫苗，這種發言，真令人氣餒。他也指出，國民黨錯失超前部署的機會，又因顧慮會被抹紅，在關鍵時刻無法當機立斷，只能眼睜睜看著別人變成英雄，國民黨卻被批評成「防疫一事無成」。

江啟臣昨由前台中市長胡志強、前立委顏寬恒等人陪同登記。顏寬恒日前宣布辭去國民黨副秘書長，遭外界解讀是「跳船」，但他昨稱跟江啟臣是好兄弟，外界不要見縫插針。對於現任國民黨立委未到場助陣，江啟臣說，自家人選舉「手心手背都是肉」，不要讓大家有表態上的為難；他相信「正派承擔、啟動未來」是國民黨領導人必須堅守的價值，並宣示要打贏年底公投、明年地方選舉，與2024年大選這三場挑戰。

卓伯源邀「統神」陪同登記，有意爭取年輕人認同。卓指出，他若擔任黨主席，要替黨員找回尊嚴，讓每個黨員都可抬頭挺胸自稱是國民黨員；他也要為當年爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，以及當年挺郭的中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌等人平反，為「友陸和中」的國民黨和台灣人民平反。

孫文學校總校長張亞中17日上午完成國民黨主席參選登記。（記者林俊良／攝影）
孫文學校總校長張亞中17日上午完成國民黨主席參選登記。（記者林俊良／攝影）

國民黨 江啟臣 連勝文

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