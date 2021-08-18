國民黨主席選戰 江拚5目標 「朱連結盟」浮上檯面

國民黨主席江啟臣（中）在台中市前市長胡志強（左）、前立委顏寬恒（右）陪同下登記參選黨主席。（記者林俊良／攝影）

國民黨 主席選舉17日登記結束，確定四強競爭。爭取連任的現任黨主席江啟臣 宣布五大目標：國民黨兩項公投過關、邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流、國民黨執政縣市達15席以上、提出明星級的不分區前三名振奮社會、要當2024總統造王者與國會過半；他也表示，只要一項沒有達成，「我辭職下台」。

國民黨主席選舉9月25日投票，昨天除江啟臣外，彰化縣前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中也完成登記，連同前天搶頭香的前主席朱立倫，共有四人登記。卓伯源邀請網紅「統神」張嘉航站台，提出「七個平反、一個信念」，主張國民黨必須了解年輕人的想法與需求。張亞中則主張，結束敵對狀態創造兩岸和平。

選戰正式開跑，國民黨智庫副董事長連勝文 昨即與朱立倫連袂拜訪台北市議長陳錦祥，「朱連結盟」浮上檯面。連並在臉書表示，黨務中立是維持黨團結的重要基礎，他宣布即日起，辭去國民黨智庫副董事長等職位，他也呼籲黨中央應嚴格遵守中立，不要造成黨再度分裂，若無法維持完全中立，就應離職。

連勝文這篇千字發文也劍指黨中央，直指任職智庫期間，看見智庫與黨內其他部門在橫向聯繫的困難，變成多頭馬車、各吹各調；黨內某些同仁認為不要「逆時中」，居然直接批評他主張購買的BNT是大陸疫苗，這種發言，真令人氣餒。他也指出，國民黨錯失超前部署的機會，又因顧慮會被抹紅，在關鍵時刻無法當機立斷，只能眼睜睜看著別人變成英雄，國民黨卻被批評成「防疫一事無成」。

江啟臣昨由前台中市長胡志強、前立委顏寬恒等人陪同登記。顏寬恒日前宣布辭去國民黨副秘書長，遭外界解讀是「跳船」，但他昨稱跟江啟臣是好兄弟，外界不要見縫插針。對於現任國民黨立委未到場助陣，江啟臣說，自家人選舉「手心手背都是肉」，不要讓大家有表態上的為難；他相信「正派承擔、啟動未來」是國民黨領導人必須堅守的價值，並宣示要打贏年底公投、明年地方選舉，與2024年大選這三場挑戰。

卓伯源邀「統神」陪同登記，有意爭取年輕人認同。卓指出，他若擔任黨主席，要替黨員找回尊嚴，讓每個黨員都可抬頭挺胸自稱是國民黨員；他也要為當年爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，以及當年挺郭的中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌等人平反，為「友陸和中」的國民黨和台灣人民平反。