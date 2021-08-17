黑白集／強推高端、5倍券 連自己人都騙不了

蔡政府卯足全力為高端造勢。圖為接種示意圖。（本報資料照片）

國產的高端疫苗 即將開打，但綠營網軍人物「卡神」楊蕙如卻表態不支持，還嗆那些罵她的死忠高端仔是「神經病」；另一方面，行政院力推的「五倍券」也遭綠委集體反彈，不得不急轉彎。蔡政府的信任危機，連自己人都動搖了。

蔡政府卯足全力為高端造勢，蔡總統也將獻出手臂示範施打，卻仍得不到民眾信任。原因就在，高端疫苗不符合國際認證程序，想用二期期中報告的「免疫橋接」來糊弄人民，宣稱保護力「比國際疫苗還高」。如果免疫橋接這麼神，為何只有台灣 敢做？

蘇內閣的「五倍券」，其實也是利用了三倍券的「橋接」技術，才被看破手腳。三倍券的效益評估，是把領用比率不到8%的「數位綁定」消費，直接套用到實體券上大幅灌水。這樣的「數位橋接」，做出的數字固然好看，卻是自欺欺人。

蔡政府極長於「橋接」技術，把宣傳話術說得無比動人；但要一再騙使民眾上當，已越來越困難。因此，不論是被吹捧上天的高端疫苗，或者想依樣畫葫蘆的五倍券，都落得連自己人都騙不了的境地。

善用宣傳和話術原是民進黨 強項，但同一招式用濫了，免不了被看破手腳而失去社會大眾的信任。各種「大內宣」邊際效益遞減，正是因為自作聰明，而把民眾訓練得更聰明了。