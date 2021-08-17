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聯亞沒過不意外 專家籲公布資料 避免政治保護力

記者楊雅棠、邱宜君／台北17日電
聯亞疫苗未通過EUA審核。圖為疫苗示意圖。（本報資料照片）
聯亞疫苗未通過EUA審核。圖為疫苗示意圖。（本報資料照片）

聯亞疫苗未通過EUA審核，疫苗2期計畫總主持人、中國附醫副院長黃高彬表示，雖然疫苗不是只有看中和抗體，但當初規則就是這樣訂定；至於聯亞3期臨床試驗的規畫，黃高彬表示，聯亞將在印度進行第3期臨床試驗，而且已經簽約，衛福部目前也同意第3期可在台灣做，應會「雙頭進行」。

聯亞疫苗未能通過EUA審查，國產疫苗只剩高端，多位專家不感意外，但為聯亞感到可惜，因著重於中和抗體濃度的EUA審查，可能無法彰顯其細胞免疫反應的優越性。

前衛生署長楊志良說，外界質疑高端「政治保護力」優於實際保護力，政府應完整公布高端和聯亞雙方的資料，才能令民眾信服，「沒有完整保護力資料下，大量接種高端就是豪賭。」

台灣新冠肺炎疫苗EUA針對確效的兩項標準，一是與接種AZ疫苗者比較，中和抗體平均效價比值，二是血清陽轉率，兩者都必須達標。

黃高彬表示，聯亞在兩項標準比較上都有一些差距，「但沒有說差得太離譜」。疫苗不是只有中和抗體，還要考慮T細胞反應，這對長期保護「才是重中之重」；第3期臨床試驗結束，也可能就直接申請藥證，不一定要申請EUA。中研院生醫所兼任研究員何美鄉也說，第三期試驗仍可能證明有效，「趕快做第三期才是王道。」

疫苗 聯亞 EUA

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