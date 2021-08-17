中和抗體未達標 聯亞疫苗EUA沒過 將提申訴

送件一個半月，聯亞疫苗未能通過EUA審查，已交付200萬劑疫苗，短時間內派不上用場。(記者邱德祥／攝影)

指揮中心昨公布聯亞 新冠肺炎疫苗 「緊急使用授權」（EUA ）審查結果，指揮官陳時中宣布，「很遺憾聯亞並未通過EUA審查」；衛福部食藥署長吳秀梅說，聯亞疫苗臨床試驗結果雖顯示疫苗安全性可接受，但中和抗體數據與民眾接種AZ疫苗的數據比較後未達標準，因此未能通過審核。

對於EUA未通過，聯亞昨晚發出聲明並表達遺憾，強調將向醫藥品查驗中心（CDE）及食藥署（TFDA）提出申訴。

聯亞發言人范瀛云表示，現在新冠肺炎變異株橫行，但食藥署公告的中和抗體力價卻以原始武漢株作為標準，將申請以Delta病毒株做測試，重新判定審查結果。

聯亞生技表示，此次食藥署僅取單一時間點，評估對抗新冠病毒原型株的中和抗體力價結果，作為免疫橋接標準，並未納入全面免疫力評估、及目前流行之Delta等變異株病毒進行中和抗體效力比較性試驗，無法完整呈現聯亞生技新冠疫苗特性，造成聯亞新冠疫苗無法通過EUA審查，實為民眾重大損失。

由於指揮中心日前早已和聯亞簽約，聯亞日前先行交付10多批、200萬劑疫苗，只要一取得EUA，便能進入封緘檢驗程序，兩、三周內就能投入接種計畫，如今事與願違。陳時中說，「聯亞沒過，我們很遺憾，但還是要照一定標準做。」

吳秀梅表示，8月15日舉行EUA審查會議，因聯亞疫苗的中和抗體數據，與民眾接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能夠達到兩項國產疫苗EUA療效評估基準。

這場EUA審查會議上共22名專家出席，除主席不參與投票，投票結果為4人補件再議，17人不同意通過，因此建議不予核准專案製造，但聯亞公司已規畫於印度展開第3期臨床試驗。

陳時中表示，原先預採購合約目前還沒完全失效，先前交付10多批、200萬劑疫苗的成本材料費將由政府支付；此外，200萬劑疫苗不一定要作廢，只要3期臨床試驗能趕在疫苗效期內證明確效，並向食藥署申請EUA或正式藥證通過，仍可接種。