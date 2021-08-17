冷眼集／政策轉變 蘇貞昌執拗不變

五倍券政策轉彎，但仍堅持名稱不變，可看到蘇貞昌執拗的一面。 (本報資料照片)

蘇貞昌16日拍板「振興五倍券」免費領，黨內紛爭暫告一段落，但若沒有各界民意及黨內派系發聲，蘇貞昌恐怕還沉浸在去年三倍券的美好幻想裡。

針對疫情 趨緩的經濟振興，在野黨一開始就提出發現金要求。政院「五倍券」規畫方案一出，各界也陸續提出質疑，包括「許多民眾受疫情衝擊，哪來1000元換」、「一個家庭出的不只是1000元，可能是數千元」等；而行政部門自滿於去年三倍券達千億元效益，更被審計部「打臉」缺乏客觀統計數據。

儘管反對聲浪愈來愈大，蘇貞昌仍堅持「振興券等於現金」、「發現金怕有人會存起來」，無視一般民眾在疫情衝擊下，哪來存錢餘裕；即便黨內派系「正國會」一再主張全民免付1000元，行政院上周與黨團幹部討論時，仍堅持要出錢才有倍數概念，只「讓了一半」，提出900萬人免付1000元的折衷政策。

眼見蘇揆就要拍板定案，恐遭民意反撲，民進黨 「英系」立委連忙發出聲明，讓蔡英文 總統也不得不出面踩煞車，邀集英系、正國會等派系開會討論，蘇才被迫轉彎。但即使到了16日行政立法協調會議，他的說明中仍不免為「五倍券」自圓其說。

然而，這麼重大的公共政策，豈能淪為一人決策？除了行政團隊應縝密思考、嚴謹規畫，遇到爭議，更該廣納民意與專家看法，否則，像蘇貞昌用「版都已經印好了」等似是而非的理由硬推，不但踢上鐵板，連黨內都出現分歧，只會被批得滿頭包。

在人民免費領券的前提下，所謂「振興五倍券」，其實已失去「五倍」的原意，但蘇揆仍堅持名稱不變。亦即，在政策轉彎之後，仍可看見他執拗的一面。未來，人們領到名不正、言不順的「五倍券」，正好提醒大家：這是一意孤行的閣揆，遇上黨內派系衝突，最後才拍板定案；而其強勢風格能否收歛，還在未定之天。