振興5倍券拍板 估10月初上路

行政院長蘇貞昌昨天邀請綠營立委到行政院討論振興五倍券，民進黨立院總召柯建銘和黨籍立委與會，結束後柯建銘（中）和立委出來說明結果。(記者邱德祥／攝影)

台灣行政院16日與民進黨 立院黨團召開行政立法協調會議，拍板「振興五倍券」的名稱，原先規畫民眾須支付的1000元確定由政府全額負擔，預計10月初發行。行政院長蘇貞昌表示，將在疫情 穩定可控的前提下，盡速發放振興五倍券。

對於在野黨主張普發現金，蘇貞昌說，五倍券就是會「長高、長胖」的現金，可以各種優待加碼，若只有發現金、被儲存起來，就比較可惜；許多商家去年已獲得三倍券的好處，紛紛設計優待辦法，地方政府也喊要加碼，政府會朝這方向來做，「又振興、又紓困 ，雙倍的好。」

經濟部長王美花指出，目前正在設計「數位加碼」系統，有利小店家獲得加碼；也正研擬「家戶綁定」，讓所有家庭成員的振興券集中在同一個帳戶內，讓家庭使用更方便。國發會主委龔明鑫說，將結合部會，促進更好用的方案。

立委鍾佳濱、羅致政、林宜瑾、何欣純、蔡適應和林楚茵等人都建議多行銷「數位五倍券」，甚至加碼回饋，希望政務委員唐鳳設計一個數位版本，可比照「簡訊實聯制」的掃碼方式。但王美花說，若要比照「簡訊實聯制」的單一掃碼方式，預估工程會很浩大，大約要三個月，恐趕不及10月振興券發行。

16日會議共有45位民進黨立委出席，行政院發言人羅秉成轉述，歷時約兩小時會議氣氛融洽、發言熱絡；蘇貞昌指出，今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1000元發放給1000多萬人的行政成本，因此將原先規畫五倍券民眾須支付的1000元，由政府全額負擔。

民進黨團總召柯建銘說，振興五倍券和消費券是截然不同的概念，蘇貞昌從政策形成中，疫情、疫苗、紓困、經濟發展都有做綜合考量，「共同做出決定，就是這次最大的共識」。至於五倍券不改名，是否如外傳的印製模版已做好？柯僅答「沒人問到這問題」。

民進黨也表示，振興五倍券與2008年的消費券時空環境大不同；現在的振興五倍券，是政府先推動紓困後，再進行振興經濟的做法，截至8月6日，現金紓困的受惠人數已逾906萬人、超過1530億元現金，請國民黨不要繼續跳針「紓困發現金」，因為政府已經在做，並持續針對有需要的產業、個人發放現金，進行紓困。