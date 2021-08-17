朱立倫登記：正藍不能變小綠、小白

國民黨前主席朱立倫（左）昨天前往中央黨部登記參選黨主席。(記者胡經周／攝影)

國民黨 主席選舉16日起辦理登記，前主席朱立倫拔得頭籌，完成登記。其餘3位參選人，現任主席江啟臣 、彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中，都選在17日登記。

朱立倫表示，這次他參選的六大重要目標，就是「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」；國民黨需要強而有力的領導，不能變成小綠、小白，國民黨就是國父孫中山、前總統蔣經國的國民黨，「我們就是正藍」。

朱立倫昨由前副主席陳鎮湘、中央軍事院校校友會理事長季麟連、國民黨立委鄭麗文，以及國民黨智庫副董事長連勝文幕僚錢震宇與多位青年朋友陪同下完成登記。

由於陳鎮湘是在前主席洪秀柱時期擔任副主席，朱立倫此舉被解讀為淡化「換柱」，取得洪支持。不過，洪秀柱16日發表聲明表示，她不會介入或表態支持特定參選人，也從未派遣、委託任何個人或團體作為代表以支持任何黨主席參選人。

據台北中國時報報導，朱立倫指出，近期走遍台灣 基層1圈，聽到最多黨員憂心的，就是國民黨一定要站起來，不能再「軟」，因此國民黨一定要強化領導。

媒體問朱立倫拒絕當小綠、小白，是否會跟其他在野黨合作出問題？朱立倫表示，「唯有國民黨強，民進黨才會怕我們；國民黨強，才能匯集大家的力量、才能領導在野的力量。」

國民黨新任黨主席產生後，最重要的一戰，就是明年九合一大選。朱立倫、江啟臣兩人都設下目標，不但要保住現有席次，台北、桃園也必須勝選。對於自己是否可能投入2022年選舉，江啟臣說，只要評估有需要他投入的戰場，會積極評估；朱立倫承諾，如果2022年國民黨無法勝選，他會辭去主席一職。

江啟臣設定目標，第一是「執政縣市15個以上」；第二是「6都過半，贏回桃園、台北」；第3是培養青年戰將投入縣市議員選舉。