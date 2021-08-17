五倍券政策轉彎 在野酸蔡英文「膩蘇貞昌」

國民黨立院黨團昨天上午前往行政院，要求行政院長蘇貞昌普發現金，才能有效紓困及振興。(記者黃義書／攝影)

「振興五倍券」16日定案，但在野黨仍要求應普發現金。國民黨主席江啟臣、立院黨團總召費鴻泰16日更率黨籍立委赴行政院前抗議，揚言下會期拒絕蘇貞昌到立法院施政報告。時代力量立委陳椒華則列舉蔡英文 總統、副總統賴清德 、蘇貞昌等人當年批評馬英九 政府消費券的發言，「跨時空打臉」民進黨政府，呼籲懸崖勒馬。

馬英九辦公室肯定蔡政府從善如流，但認為有九成民意希望發現金，且因疫情未歇，為避免領券造成群聚增加風險，仍盼望政府能體察民意，考量進一步以發現金方式代替五倍券。馬辦還說，是否還馬英九公道並不重要，「還人民公道才重要！」

國民黨立委16日試圖進入行政院抗議，但遭警力阻擋，一度發生推擠，最後行政院副祕書長何佩珊出面轉達，將由副院長沈榮津說明振興券政策，不過因限制五名立委進入，費鴻泰當場拒絕，並宣布下會期將拒絕蘇揆到立法院施政報告。

陳椒華指出，馬政府2008年發消費券時，當時民進黨主席蔡英文說「發現金更加快速有效」，時任立委的賴清德說「民眾絕大多數都會舉手贊成發現金」，蘇貞昌也批評發消費券「對經濟成長沒幫助」，時任立委的台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安則指消費券「政策買票」，效益、便民、公益性低。時代力量黨團呼籲政府應普發現金5000元，補足紓困遺漏，並針對特定產業發數位振興券。

民眾黨團總召邱臣遠則認為，五倍券政策轉彎，「這一仗等於是英系打敗了蘇系」，而從英系立委毫不遮掩出來「抗貞昌」，更不禁讓人懷疑蔡英文「逆蘇貞昌」？還是「已膩蘇貞昌」？