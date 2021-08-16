新聞評論╱蔡政府奇譚：甩鍋、開脫、睜眼說瞎話

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，沒有所謂「3+11」的破口。(圖：疫情指揮中心提供)

3+11決策的責任迄未釐清，疫情 指揮官陳時中 近日試圖翻案，幾度陳詞力辯，強調它是一個群聚事件，不算是社會的破口，和後續社區影響沒有關連。至於這波疫情的源頭來自何方？陳時中妙答「從國外來的，造成國內感染」；至於破口為何，指揮中心至今仍然說不清楚講不明白。

3+11決策鬆綁華航機組員檢疫規定，加上華航諾富特飯店防疫鬆散，一般認為是這波疫情的主要破口；而追問破口的目的，主要是在記取防疫疏漏的教訓，避免再犯類似錯誤。不過，陳時中顯然更擔心釐清真相後的責任追究與政治效應，因此不惜甩鍋卸責、睜眼說瞎話，甚至把衛福部變成「衛福布」。

衛福部次長石崇良曾說破口是萬華，引起汙名化萬華的抗議；但萬華茶藝館、羅東遊藝場個案和諾富特等群聚的變異株相同，不論從地緣和時間序、病毒類型，其間關聯性都難以切割；指揮中心也說過社區感染源和諾富特事件有關。但陳時中先是把責任推給副指揮官，後推說自己忘了，再稱沒有會議紀錄，現在更大做翻案文章，直接說政策與破口沒關連。陳時中謊話連篇，見證我們的防疫工作終究是政治凌駕科學，也讓指揮中心公信力徹底喪失。

然而，睜眼說瞎話的豈止陳時中，立委先不論，蔡政府從行政、監察到司法機關，都出現類似通病。中研院前院長翁啟惠因浩鼎案遭監察院彈劾 ，監院換屆後，卻出現「一案三查」，拚命為翁啟惠平反。翁未誠實申報財產，未揭露可能利益衝突而遭公懲會申誡，翁在懲戒法院上訴後，監察院為了幫他開脫，硬是擱置當初彈劾提案監委王美玉的意見書，等其他三委員「不同意見書」，兩案併送懲戒法庭，造成「一個翁啟惠，兩個監察院」的荒謬奇譚。

翁啟惠因浩鼎案請辭院長，關鍵就在於翁對持有股票與贈與子女作為，說不清楚也講不明白，其間利益糾葛說詞不一，才遭監委彈劾。但監院換屆，卻成了為翁開脫的契機。其實翁啟惠是否貪汙是一回事，是否有違官箴是另一回事，而翁是否「誠實申報財產」，早有定論，監委硬是破壞體制，不顧監院形象，要把「包青天的臉抹白」，卻為主張廢除監察院者再提供一個有力事證。

硬要把黑的說成白的，也不光是衛福部長和監察委員，還有台北地檢署的檢察官。行政院前發言人丁怡銘因為點名台北冠軍牛肉麵使用「含萊劑美牛」而丟官，並遭告發違反食安法散布謠言。地檢署給予不起訴處分，理由是丁怡銘指的是在飼養過程中有使用萊劑的美牛，而非指冠軍牛肉麵用的是含有萊劑的美牛，所以不構成違法要件。

但眾所皆知，丁怡銘闖禍丟官，不是他回答記者「語意不清」，而是在政院記者會用大大的哏圖，強調牛肉麵節冠軍「用的就是萊劑美牛」，是事先計畫好的政治攻擊作為，具有「明顯故意」，但檢察官就是要為丁怡銘硬拗卸責。如果真如檢察官所言，丁當初辭官豈不太冤？這樣的不起訴處分，看在老百姓眼裡，會對司法公正作何評價？當然，如果看到丁怡銘去職後馬上回鍋升官，還在一片疫苗荒中名正言順享受接種特權，那紙繞口令般的不起訴處分書，似乎也是理所當然。

蔡政府甩鍋卸責不是新聞，睜眼說瞎話已成政治生活的日常。但政客們為自己開脫也就算了，最應該獨立公正，做為社會是非價值守護者的監察院和司法機關，也為政治服務，指鹿為馬，淪為社會笑柄，這才更讓人憤怒！